Kombos Ermeni mevkidaşı ile telefonda görüştü

Kombos Ermeni mevkidaşı ile telefonda görüştü
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Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

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Alithia gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Azerbaycan tarafından Laçın koridorunun ablukaya alınmasının ardından oluşan insani krize ilişkin olarak Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Güney Kıbrıs’ın Ermenistan’a verdiği desteği dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Kombos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Ermenistan’a verdiği desteği yineledi ve ablukayı kaldırması için de Azerbaycan’a çağrı yaptı.

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