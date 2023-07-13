Kombos: “Guterres’le yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik”

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yaptığı görüşmenin yapıcı bir görüşme olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Fileleftheros gazetesi, “Ankara’nın Niyetleri Araştırılacak – Guterres Kombos’la Görüşmesinin Ardından Türkiye’ye Yöneliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yaptığı görüşmeye ve Konstantinos ile Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamalarına yer verdi.

Gazeteye göre, Guterres, "Kombos’la görüşmesinden sonra niyetlerini öğrenmek adına Türkiye’ye yöneleceğini, ortamın uygun olması durumunda ise Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri sürecini yeniden başlatma" niyetinde.

Kombos ise Guterres’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Guterres’le “müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden ve Kıbrıs sorununun çözümüne götürecek özlü görüşmelerin başlaması yönündeki güçlü isteklerini vurguladığı yapıcı bir görüşme yaptığını” açıkladı.

Habere göre, Kombos, Guterres’le görüşmesinde, “Kıbrıs Rum tarafının, sürecin, her zaman BM çatısı altında olmak kaydıyla ilerlemesi amacıyla gündeme getirdiği AB önerisinin analizini yaptıklarını ve Guterres’in süreçte atılacak adımlar ve danışman atanması konusundaki görüşlerini ele aldıklarını” söyledi. Kombos, “Bizim verdiğimiz mesaj nettir: Bir sonraki adıma hazırız” şeklinde konuştu.

-Sözcü açıklaması

Gazete haberinin devamında Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in, Kombos-Guterres görüşmesine ilişkin açıklamasına yer verdi.

Letimbiotis, Guterres’in Rum hükümetinin Kıbrıs sorununa yönelik girişimini “tam olarak anlamakta olduğunu ve kendisinin de kendi girişimini başlatma isteğini dile getirdiğini” öne sürdü.

Sözcü, Kombos’un Guterres’le görüşmesinde, Rum hükümetinin AB’nin, BM’nin çabalarına katalizör olacak şekilde daha etkin katılımı önerisini, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması yönündeki isteğini ve BM tarafından atanacak bir danışmanın büyük önem taşıdığı görüşünü ilettiğini vurguladı. Letimbiotis, Guterres’in ise bu görüşler karşısında, “hükümetin bu girişimlerini tam olarak anlamakta olduğunu, müzakerelerin yeniden başlaması için kendisinin de isteğini vurguladığını” savundu.

Gazete, Türkiye’nin tutumu konusundaki bir soruya karşılık ise Letimbiotis’in “Türkiye’nin resmi açıklamalarına bakıldığında, AB’yle ilişkilerini öncelikleri arasında ilk sıraya koyduğunun görüldüğünü, kendilerinin de en başından beri bunun talep edilmesi gerektiğini söylediklerini” açıkladı.

- - “Kombos Guterres’i ikna edemedi”

Öte yandan, Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Guterres’ten Danışman Atamasını İstedi Ancak İkna Edemedi – Kıbrıs Sorununda Danışman İsimleri İçin Henüz Erken” başlıkları altında verdiği haberinde, Kombos’un Guterres görüşmesi sonrasındaki açıklamalarına yer verdi.

Gazete, Kombos’un açıklamalarını yansıtırken, “Guterres’le danışman isimleri görüşüldü mü?” şeklindeki bir soruya ise “henüz isim görüşebilecek aşamada değiliz” yanıtını verdiğini aktardı.

Kombos’un temasları çerçevesinde ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Miguel de Serpa Soraes ve ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfiled’le de görüşmeler gerçekleştirildiği vurgulandı.

Politis gazetesi ise haberi, “AB-Türkiye İlişkilerinin Yeniden Canlanması Umut Işığı” başlığı altında okuyucusuna aktardı.