Kombos, Londra ve Brüksel’de temaslarda bulunacak

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bir dizi temas ve görüşmede bulunmak için dün Londra’ya gittiği haber verildi.

Kombos’un bugün Londra’da, İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumlarla bir dizi görüşmeler yapacağını yazan Alithia gazetesi, Kombos’un bu akşam ise “Birleşik Kıbrıs Ulusal Kıbrıslılar Federasyonu’nun” onuruna düzenleyeceği akşam yemeğine katılacağını kaydetti.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Kombos’un yarın sabah ise “Thyateira ve Büyük Britanya Başpiskoposu” Nikita ile bir araya geleceğini belirten gazete, Kombos’un ayrıca Avam Kamarası'nda da bir dizi temasta bulunacağını bildirdi.

Kombos’un Avam Kamarası'nda Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy yanı sıra Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns’la bir araya geleceğini kaydeden gazete, Kombos’un aynı gün akşamüzeri ise, Güney Kıbrıs’la ilgili yıllık bir etkinliğin baş konuşmacısı olacağını belirtti.

Gazete etkinliğin, Güney Kıbrıs’la ilgili partiler arası parlamento grubu tarafından, “Birleşik Kıbrıs Ulusal Kıbrıslılar Federasyonu’yla” iş birliği içerisinde düzenleneceğini yazdı.

Kombos’un 19 Temmuz Çarşamba günü Londra’dan Brüksel’e geçeceğini ve 20 Temmuz’da Brüksel’de düzenlenecek AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılacağını kaydeden gazete, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin gündeminde Ukrayna’daki gelişmeler ile finansal güvenliğin dış boyutunun bulunacağını kaydetti.

AB Dışişleri Bakanlarının, Türkiye’deki seçimlerin ardından Türkiye ve AB-Türkiye ilişkileri hakkında stratejik bir görüşme yapacaklarını da belirten gazete, bu görüşmeyi Atlantik ötesi ilişkileri düzenleyen ortak ilgili konularıyla ilgili olarak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le telekonferans aracılığıyla yapılacak gayriresmi bir fikir teatisinin izleyeceğini kaydetti.

Bakanların, güncel olaylar başlığı altında, uluslararası olaylarla ilgili bir dizi konuyu inceleyeceğini de kaydeden gazete, AB Dışişleri Konseyi toplantısının başlamasından önce Dışişleri Bakanlarının, BM’nin İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’le resmi olmayan bir çalışma kahvaltısında bir araya geleceklerini belirtti.

Gazeteye göre Kombos, temaslarını tamamlamasının ardından 21 Temmuz Cuma günü adaya dönecek.