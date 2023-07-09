Kombos New York'a özel misyonla gidiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 11 Temmuz Salı günü görüşmesi beklenen Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un New York’a Rum yönetiminin “Kıbrıs sorunundaki çıkmazı kırabilecek fikirlerini” aktarmak dışında özel bir misyonla gideceği bildirildi.

Fileleftheros’a göre Kombos, BM merkezinde, Guterres dışında, “Kıbrıs sorununu bilen ve Ada’yı birçok kez ziyaret eden” siyasi konular ve barış inşasından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Barış operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile de temas edecek. Muhataplarına, Rum yönetiminin mesajlarını aktaracak olan Kombos, “BM’nin Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlarla ilgili niyetlerini” dinleyecek.

Gazete, “BM’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına yeniden müdahil olmasına dair bazı küçük işaretler bırakmış göründüğünü” savunduğu haberinde, Kombos’un muhataplarına Rum yönetiminin AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olması yönündeki inisiyatifi hakkında bilgi vereceğini, bu BM’ye bağlı olmasa da, böyle bir gelişmenin BM’nin çabalarını da takviye edecek bir gelişme olacağını öne sürdü.

“Bugüne kadar New York’a ulaşan mesajların gerçekleri yansıtmadığı ve Rum yönetiminin hareketlerinin altını oymak hedefi taşıyor olabileceği” öne sürülen haberde, “Lefkoşa’nın hedefi de bu görüntüyü değiştirmektir” ifadesi yer aldı.

Haberde devamla, “BM’nin, özellikle de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın düşük politika meselelerinde hareketlilik görüntüsünü idame ettirmeyi sürdürdüğünü” iddia edildi. Genel Sekreter’in iki (Barış Gücü ve İyi Niyet Misyonu) rapor taslağında “Türk tarafının tanınma şartından hiç söz edilmediği, Maraş’ta ve Taksim Sahası’ndaki çabalarına çok genel ve Türk tarafını koruduğu açık ifadeler kullanıldığı” öne sürüldü.