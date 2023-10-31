Kombos Ramallah’ta temaslarda bulundu

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un, Ramallah’a giderek Filistin Genel İstihbarat Servisi Başkanı Majed Faraj ve Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kombos’un Faraj ve el-Maliki ile yaptığı görüşmelerin, İsrail-Hamas savaşının sona ermesi ve ortamın yatışması çabaları açısından oldukça önemli addedildiğini yazdı.

Gazete, Kombos’un Faraj ve el-Maliki ile yaptığı görüşmelerde, Güney Kıbrıs’ın krizle ilgili önerilerini masaya koyarak, bu önerilerin ardındaki mantığı açıkladığını kaydetti.

Kombos’un, Faraj ile el-Maliki’den önerilerle ilgili olumlu dönüt aldığını belirten gazete, her iki görüşmede de ortamın yatışması ve Orta Doğu sorunu ile genel olarak krizin yatışmasına yönelik diyalog koşulları oluşturulması gerekliliğinin dile getirildiğini yazdı.

Haberde, görüşmede Gazze’ye insani yardım koridoru oluşturulmasının da ele alındığı ve Güney Kıbrıs’tan Filistin’e önemli bir maddi destek yapılacağının iletildiği ifade edildi.