Kombos’un Avrupa Halk Partisi toplantısına katılması tartışmaları alevlendirdi

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un, Avrupa Halk Partisi Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldığı ve bunun, Hristodulidis Hükümeti’ndeki bakanların, Avrupa Halk Partisi’nin toplantılarına katılımıyla ilgili tartışmayı yeniden alevlendirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak Kombos’un toplantıya Avrupa Halk Partisi tarafından davet edildiğini ve davetin, Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber’e mektup göndermeden önce yapıldığını yazdı.

Gazete, Avrupa Halk Partisi tarafından Pazartesi akşamı, Kombos’un da aralarında bulunduğu Avrupalı yetkililerin yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldığını ve DİSİ’nin yüksek mercilerinde, bu konunun tartışıldığını kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs Hükümeti’nin bu konuyla ilgili alenen yorum yapmaktan kaçındığı ve Başkanlık’ta, Avrupa Halk Partisi’nin AP’ın en büyük siyasi grubu olduğunun ve burada, Güney Kıbrıs’ın tezlerinin en iyi şekilde ifade edilebileceğinin düşünüldüğü belirtildi.