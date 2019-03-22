Komisyon’dan mülteciler konusunda maddi, pratik ve operasyonel yardım vaadi

Avrupa Komisyonu’nun, Mülteciler, İç Konular ve Vatandaşlık konularından sorumlu Komiseri Dimitris Avraamopulos, Güney Kıbrıs’a pratik, operasyonel ve ekonomik yardım vaadinde bulundu.

Haravgi’nin “Mülteciler Konusunda Kıbrıs’a Yardım” başlıklı haberinde Rum tarafında bulunan Avraamopulos’un, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yonas Mikolau eşliğinde İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Avraamopulos, Güney Kıbrıs’ın güvenlik ve mültecilerle ilgili taleplerine süratle ve etkin düzenleme getirmek maksadıyla önümüzdeki günlerde Europol, İltica Birimi ve Avrupa Sahil Güvenlik birimlerinden yetkililerin Güney’e gideceğini açıkladı.

Konstantinos Petridis ise 2019’un başından bu yana ayda binin üzerinde siyasi sığınma talebinde bulunulduğunu, yeni bir mülteci kampı ihtiyacı oluştuğunu ve ortaya çıkan radikalleşme riskinin bertaraf için devlet güvenliğiyle ilgili konularda istihbarat sistemine erişime gerek duyulduğunu açıkladı