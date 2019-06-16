Komitenin Rum üyesinden değerlendirme

Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıslı Rum Üye Leonidas Pantelidis, Kuzey Kıbrıs’ta askeri bölgede bulunan 30 şüpheli gömü alanında kazı yapılmasına izin verilmesi kararını değerlendirdi.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Rum Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Pantelidis, kararı; kayıp kalıntılarına ilişkin kazılarla ilgili Kayıp Şahıslar Komitesi’nin tüm programı açısından yardımcı bir gelişme olarak nitelendirdi.

Pantelidis, 30 alanda 33 gömü noktasının söz konusu olduğunu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin gelecek hafta toplanarak bir sonraki adımlara karar vereceğini belirtti.

Pantelidis, “Nasıl planlayacağımızı göreceğiz. Bu noktalar için elimizde olan haritaları inceleyeceğiz ve kazı sırasına karar vereceğiz. Bu, oldukça önemli bir gelişmedir” dedi.

Kazılarda kısıtlamaların söz konusu olmadığını söyleyen Pantelidis, örneğin kazıların genelde yılda 5 veya 10 olduğunu, şimdi ise 30 alanın bu yılki programa dahil edildiğine dikkati çekti.