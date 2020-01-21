Konferans sonrası Güneyde yorumlar

Rum Yönetimi ve partiler, Libya’da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı ve sonuç bildirgesine ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Haravgi gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Rum Yönetimi’nin, Berlin’de Libya için sağlanan anlaşmayı selamladığını ifade etti.

Kusios, Halife Hafter ve Fayiz es-Serrac arasında görüşme gerçekleştirilmesinin mümkün olmamasını da olumsuz bir durum olarak nitelendirdi.

Berlin’de sağlanan anlaşmanın, BM Güvenlik Konseyi tarafından da onaylanması gerektiğini ifade eden Kusios, ateşkesi de selamladıklarını ifade ederken bunun, sadece dünya için değil bölge için de olumlu bir gelişme olduğunu düşündüklerini belirtti.

Kusios, ülke olarak gelişmeleri ilgi ve endişeyle takip ettiklerini, olumlu bir sonucun bulunduğunu, bunun da sonuçlarının beklenmesi gerektiğini ifade etti.

PARTİLER

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, partilerin Libya Konferansı’nın sonucuna ilişkin görüşlerine yer verdi.

Habere göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu yaptığı açıklamada, Berlin’de varılan anlaşmanın geleceğine ilişkin ihtiyatlı iyimserliğini dile getirdi ve bölgenin, ikinci bir Suriye’ye dayanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Neofitu, “küçük bir sepetin” tutulması gerektiğini çünkü bu konuların, uluslararası toplumun çabalarına karşın, zor olduğunu söyledi.

AKEL açıklamasında, Berlin’deki konferanstan söz ederek, geriye konferansa müdahil olan ülkeler tarafından, yapılan açıklamaya saygı duyulmasının kaldığını belirtti.

AKEL ayrıca ülkeye yönelik tüm yabancı müdahalelerin kanlı vuruşmasının sona ermesi, Libya’da kalıcı ve daimi barışın sağlanması, halk ve devlet egemenliğine saygı duyulması temennisinde de bulundu.

Rum Çevreciler ve Vatandaşlar İşbirliği ise açıklamasında, Berlin Konferansı kararının Türkiye’nin Libya’daki müdahalesiyle son bulup bulmayacağı sorusunu sordu.

Rum Dayanışma Hareketi ise açıklamasında, Libya ile ilgili anlaşmanın sonuçlarının sadece toprak üzerinde ortaya çıkacağını söylerken Türkiye’nin, Libya’yı 20 yıldan beridir hedefine aldığını iddia etti.