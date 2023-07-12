Konstantinos Kombos, Genel Sekreter Guterres ile dün akşam görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek, Rum yönetiminin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlaması için gerekli şartları yaratma çabalarını anlattı.

Haravgi, “BM ve AB Müzakerelerin Yeniden Başlama Olasılığını Araştırıyor… Guterres, Lefkoşa’nın Diyalog Çabasıyla İlgili Tezleri Hakkında Bilgilendirildi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Kombos-Guterres görüşmesinin dün gece Kıbrıs saatiyle 22.30’da yapıldığını yazdı.

Habere göre, Kombos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs temsilcisi atayarak, Kıbrıs sorununda daha aktif rol üstlenme girişimi ve BM’nin Kıbrıs'a temsilci ataması talebini de BM Genel Sekreterine aktardı.

BM Genel Sekreter Yardımcıları Jean Pierre Lacroix ve Rosemary DiCarlo ile de görüşen Kombos, Rum yönetiminin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin yaklaşımını anlattı ve “Hedefimiz, müzakereleri yeniden başlatma şartlarını oluşturmak için başlamış görünen bir süreç çerçevesinde zemin hazırlamaktır” ifadesini kullandı.

-“Guterres’ten Stewart’a tam destek”

BM Genel Sekreteri Guterres’in pazartesi günü Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la görüştüğü kaydedilen haberde, BM Genel Sekreterliği tarafından Twitter’de yapılan paylaşımda Genel Sekreter Guterres’in Stewart’ın Ada’daki çabalarına tam destek belirttiğine dikkat çekildi.

Haberde ayrıca Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında Pazartesi gecesi Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’e bilgi verdiği kaydedildi.

Habere göre, Mischel, Erdoğan’la Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması hedefiyle AB’nin daha aktif müdahil olması ve Türkiye-AB ilişkilerine dair konuları konuştuklarını aktardı.

Michel ve Hristodulidis’in önümüzdeki Salı günü AB-Latin Amerika devletleri ve Karayipler zirvesi çerçevesinde bir araya gelerek daha detaylı görüşeceği belirtildi.

-“Michel-Erdoğan görüşmesinin mesajları Rum yönetimi için cesaret verici”

Fileleftheros “Kıbrıs Sorunundaki Niyetlerin Röntgeni… Michel-Erdoğan Görüşmesinden Cesaret Verici Mesajlar” başlıklı haberinde, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinden Türk tarafının niyetlerine dair ilk işaretin alındığını yazdı. Gazete, Erdoğan’ın bu akşam Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yapacağı görüşmenin de çok önemli olduğunu kaydetti.

Litvanya’nın Vilnius kentinde, “yeniden ABD ve AB’ye yöneliyor görünen Erdoğan’ın tavır değişikliğiyle ilgili yeni bir tartışma açan önemli gelişmeler cereyan etmekte" olduğunu yazan gazete “Bu gelişmeler, Lefkoşa’nın Kıbrıs kökenli başlıklar çerçevesinde Türkiye-Avrupa ilişkileri şemsiyesi altında yer alabileceğini umduğu Kıbrıs ile pekâlâ doğrudan bağlanabilir” ifadesini kullandı.

Hristodulidis’in pazartesi gecesi telefon görüşmesi yaptığı Michel’den Erdoğan ile görüşmesi hakkında bilgi aldığını yazan gazete, Michel’in, Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olması inisiyatifini aktardığı Erdoğan ile görüşmesinden “cesaret verici mesajlar” alındığını yazdı.

-“Miçotakis (masaya) yol haritası koyuyor”

Alithia “Miçotakis (masaya) Yol Haritası Koyuyor… Türk Cumhurbaşkanı İle Vilnius’taki Kritik Görüşme Bugün” başlıklı haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile NATO zirvesi çerçevesinde yapacağı görüşme öncesindeki açıklamasını aktardı.

Habere göre, Miçotakis özetle “Türkiye ile sürekli gerilim ortamında yaşamaya mahkûm değiliz. Deniz bölgelerini sınırlandırmaktan başka bir şey olmayan jeopolitik anlaşmazlıklarımızı çözmek için bir yol haritası çizebiliriz” dedi.