Koronavirüs vakaları 5 erkek 1 kadın

Güney Kıbrıs’ta teyit edilmiş 4 yeni korona virüs vakası açıklandı.. Bununla brlikte vaka sayısı 6’ya yükseldi.

Vakaların tümünün de Kıbrıslı Rum olduğu, bu arada son 4 vakadan hiçbirinin ilk 2 vakayla bağlantısı olmadığı kaydedildi.

Rum Sağlık Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta pozitif olduğu teyit edilmiş 4 yeni korona virüs vakası açıkladı.

Kıbrıs’ın güneyinde ise 25 ve 64 yaşlarında iki adam da teşhis edilen koronavirüs vakasının ardından bugün 4 kişide de virüs teşhis edildi.

Vakaların 3’nün erkek ve 1’nin kadın olduğu açıklandı. Erkeklerden 2’sinin dün akşam Larnaka Havalimanı’na İngiltere’den geldikleri, havalimanında uygulanan protokol esnasında yüksek ateş göstermelerinin ardından Lefkoşa Genel Hastanesi’ne sevk edilerek karantinaya alındıkları ve Kıbrıslı Rum oldukları belirtildi. Yapılan test sonuçlarının pozitif olduğu gelen haberler arasında yer aldı.

Öte yandan diğer kişinin Limasol’da olduğu ve dün ateşlenmesinin ardından, yetkililere ulaşan ve Limasol hastanesine kaldırılan bir kişi olduğu ifade edildi. Dördüncü kişinin ise, kendi evinde karantinada olduğu ve semptom göstermesinin ardından yetkililere ulaşarak bildirmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.