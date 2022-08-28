“Kronos-1” hedefinde keşfedilen doğalgaz miktarı beklentileri karşılamıyor

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “Kronos-1” hedefinde keşfedilen 2,5 trilyon ayakküp doğalgazın beklentileri karşılamadığı bildirildi.

Kathimerini gazetesi “Nihayetinde Kıbrıs MEB’i Zengin mi Değil mi? Kathimerini’nin elindeki Belgeye Göre Bulunan Miktar Beklentilerle Bağdaşmıyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, “Kronos-1” hedefinde bulunan doğalgazın olumlu bir gelişme olduğunu; buradaki doğalgaz yatağının sözde “MEB” içerisinde bulunan beşinci yatak olduğunu ve bölgedeki jeopolitik role olumlu katkıda bulunduğunu yazdı.

Gazete, buna rağmen son yıllarda meydana gelen büyük beklentilerin karşılanmadığını; gazetenin elindeki belgeye göre ExxonMobil’in faaliyet gösterdiği 10’uncu parselde 5-8 trilyon ayakküp doğalgaz bulunduğuna dair değerlendirmelerin abartılı olduğunu, “Glafkos” hedefinde de çok daha az miktarda doğalgaz bulunduğunu kaydetti.

6’ıncı parseldeki “Kalipso” hedefinin de ticari açıdan istifade edilebilir olmadığını belirten gazete, “Kronos-1” ile “Zeus” hedefindeki gaz miktarının 6’ıncı parseli değerli kılmadığını ve önemli bir yeniliğe yol açmayacağını yazdı.

Gazete, geriye yine ExxonMobil’in ruhsat sahibi olduğu 5’inci parselin yaratacağı perspektifle Total-ENI konsorsiyumunun 7’inci parseldeki taahhüdünü yerine getirip getirmeyeceğinin kaldığını kaydetti.