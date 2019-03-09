Krupiyer, kazanması için arkadaşına yardım etti

Alithia gazetesinde yer alan bir haberde ise, Limasol’daki kumarhanede çalışan bir krupiyerin, 6 Şubat-2 Mart tarihleri arasında meydana gelen 18 olayda, rulet oyunu sırasında 5 bin 800 Euro’luk bir meblağı kazanması için bir kişiye yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandığını yazdı.

Limasol Kaza Mahkemesi’nin, kurpiyerin dört gün gözaltında kalmasına karar verdiğini yazan gazete, kumarhanenin, krupiyeri Baf sakini 53 yaşındaki bir şahsa, rulet oyunu sırasında kazanması için yardımcı olduğu konusunda suçladığını ve güvenlik kameralarının da bahse konu şahsın şüpheli hareketlerini kayda geçirdiğini ekledi.