Kukla’daki arkeolojik kazıdan tarih fışkırdı

“Kıbrıs Üniversitesi” Arkeoloji ve Tarih Bölümü’nün Baf’a bağlı “Kuklia” (Kukla) köyünde yaptığı arkeolojik kazılardan “tarih fışkırdığı” bildirildi.

Haravgi gazetesi, kazıların sorumlusu, öğretmen Maria Yakovu’nun yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberinde, son dönemde yapılan kazılarda M.Ö. 4. yüzyıla dayanan kral mezarlarına ait duvarlar bulunduğunu ve 200 metre olduğu tahmin edilen bu duvarların 7,5 metresine ulaşıldığını yazdı.

Haberde, kazılarda daha önce de höyük bulunduğu ve kazı çalışmalarının bir süre daha devam edeceği ifade edildi.