Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu ile söyleşi

İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu, “Kathimerini” gazetesine verdiği söyleşide, komitenin çalışmalarını anlattı.

Kathimerini gazetesine göre, İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu, gazeteye verdiği söyleşide, ilk olarak teknik komitenin kurulması aşamasından ve amaçlarından söz etti.

Komite’nin elinde olan araçların sorulması üzerine Hacıdimitriu, kendilerinin gönüllüler olduklarını, personellerinin bulunmadığını, Kıbrıs’taki liderlerden, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten desteğe sahip olduklarını ifade etti.

Hacıdimitriu, bir soru çerçevesinde, Teknik Komite’nin, anıtların ve eserlerin bakımının yanı sıra karşılıklı saygı konusunda da yeni ortamın yaratılmasına katkı sağladığını belirtti.

“Kıbrıs sorununun çözümüne katkınız nedir” şeklindeki bir soru üzerine Hacıdimitriu, Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olması için karşılıklı saygı, güven ortamının yaratılması perspektifi üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Hacıdimitriu sözlerinin devamında, federal bir hükümetin üstlenmesi gereken devlet kurumlarının yerine geçmelerinin mümkün olmadığını, çalışmalarının Kıbrıs sorununu çözemeyeceğini ancak dayanılacak bir temel olabileceğini çünkü kendilerinin sadece taşlar üstünde değil insanlarla da çalıştıklarını belirtti.

Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyon çalışmalarına yönelik bir soru üzerine Hacıdimitiru, siyasi sorunla alakalı olmayan, teknik nedenlerden dolayı bazı sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, bunların aşılması, 2’inci ve 3’üncü aşamaya geçilmesi temennisinde bulundu.

Hacıdimitiru, Manastırda sadece bakım değil restorasyon da yapıldığına dikkati çekti.

Yeşil Hat’ta bulunan eserlere ilişkin bir soru üzerine Hacıdimitriu, şu anda Yeşil Hat eserleriyle meşgul olduklarını, oradaki durumun, diğerleri gibi aynı olmadığını çünkü orada askerin bulunduğunu söyledi.

Hacıdimitriu, Teknik Komite’nin konularının göğüslenmesi için Kıbrıslı Türklerin orada, orduyla istişare halinde olması gerektiğini ifade etti.

Söyleşi sırasında, yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılara da yer veren Hacıdimitriu, eserlerin dışında başka programların da bulunup bulunmadığı şeklindeki bir soru üzerine, gerek Kuzeyde gerekse Güneyde bulunan mezarlara ilişkin derleyip toparlama programına başladıklarını söyledi.