Kürtler Limasol’da protesto yürüyüşü yaptı

Kürtlerin, Türkiye’nin Suriye topraklarının bir bölümünü alma çabasını protesto etmek için Cumartesi günü Limasol’da yürüyüş yaptıkları bildirildi.

Politis gazetesi, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği partisinden bir heyetin de destek verdiği yürüyüşte, Kürtlerin Türkiye’nin bölge ülkeleri aleyhindeki “yayılmacı politikasını” protesto etmek için slogan attıklarını ve “Grigoris Afksendiu Meydanı”na kadar yürüdüklerini yazdı.

Haberde, Kürtlerin yürüyüşün ardından bir süre daha bölgede kaldıkları ve olaysız dağıldıkları kaydedildi.