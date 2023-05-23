Kürtlerden Kenan Ayaz için yürüyüş...

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtlerin dün, Almanya’nın iade talebi üzerine PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Kenan Ayaz için destek yürüyüşü yaptığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, “Theofilos Kürdistan Kültür Derneği” tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan Kürtlerin, Eleftheria Meydanı’nda toplanarak, Almanya Büyükelçiliği’ne, oradan da Başkanlık Sarayı’na yürüdüklerini yazdı.

Haberde, yürüyüşe AKEL, EDON ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin de katıldığı ve yürüyüş sırasında Ayaz’ı destekleyen sloganlar atıldığı kaydedildi.

-Ayaz’dan Fileleftheros’a röportaj

Bu arada, Almanya’ya iadesini bekleyen Ayaz, tutuklu bulunduğu Merkezi Cezaevi’nde Fileleftheros gazetesine röportaj verdi.

Ayaz, röportajında “gücünü EOKA’dan ve Theofilos’tan aldığını” ifade ederek, Türkiye’nin kendisini terörist addettiğini ve Almanya’nın da Türk çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürdü.

Habere göre Ayaz, Türk politikalarını eleştirirken, “Kıbrıs halkını ve ikinci vatanı olarak gördüğü Kıbrıs’ı” sevmekten asla vazgeçmeyeceğini ifade ederek, Kürt ve Rum halkının tarihi ile kaderinin ortak olduğunu belirtti.