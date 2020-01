Kuruluş tüzüğü Kahire'de imzalanıyor

Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Mısır, İsrail, Ürdün ve Filistin Enerji Bakanları “East Med Gas Forum”unu, uluslararası bir örgüt haline getirecek kuruluş tüzüğünü imzalamak üzere bugün Kahire’de bir araya geliyor.

“East Med Gas Forum”u, petrol piyasasında “kartel gibi işleyen” OPEK’e benzer bir örgüte dönüştürme maksatlı bu toplantıya AB ve ABD’nin de gözlemci statüsünde katılacağı haber verildi.

Fileleftheros haberi “Kahire’de Koordinasyon… 7 Ülke El Ele Vererek Doğal Gazın Ticari Kullanılması İçin İttifak Kuruyor… Hedef Doğu Akdeniz Yatakları İçin Uluslararası Örgüt Kurmak” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Haberde, bugünkü toplantının, bölge ülkeleri arasında, Doğu Akdeniz doğal gazının ortak işbirlikleriyle ticari açıdan değerlendirilmesine yönelik diyaloğun başlamasına damgasını vuracağı belirtildi.

DÜNYA BANKASI’NDAN ALTERNATİF VE RİSKLERİ İNCELEME

Habere göre, bugünkü forum toplantısında katılımcı 7 ülkenin Enerji bakanlarının önüne, Dünya Bankası tarafından hazırlanan, doğal gazı değerlendirme seçenekleri ve her bir seçeneğin barındırdığı risklere dair inceleme (East Med Gas- A MasterConcept for a Phased Infdrastructure Corridor) ile doğal gaz sektörü temsilcilerinden oluşan Forum Danışma Komitesi’nin çalışmaları konulacak.

AB VE ABD’NİN GÖZLEMCİ OLARAK KATILMASI “TÜRKİYE’YE ÇOK GÜÇLÜ MESAJ”

Forum’a AB ve ABD’nin de gözlemci statüsüyle katılacak olmasının, bu kritik konjonktürde, Doğu Akdeniz doğal gazıyla ilgili talepleri bulunan Türkiye’ye çok güçlü bir siyasi mesaj vereceği savunulan haberde, “bölge ülkelerinin işbirliği ve kendi aralarında deniz sınırlarını tanıma çabaları Türk taleplerine cevap teşkil ediyor” ifadesine yer verdi.

Bugünkü toplantıda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri, Libya ile imzaladığı mutabakatın da kaçınılmaz olarak görüşüleceğine dikkat çeken gazete, Doğu Akdeniz’in yüksek siyasi risk bölgesi olduğu da dikkate alındığında, EastMed boru hattı inşasının bütün taraf ülkeler açısından büyük bir bahis olduğunu belirtti. Atina’da 2 Ocak’ta Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail tarafından imzalanan EastMed doğal gaz boru hattı anlaşmasına da atıf yapılacağını ekledi.

Gazeteye göre, forumda, doğal gazdan yararlanmaya dönük başka alternatif seçenekler de ele alınacak ve bu alternatif seçeneklerden her birinin barındırdığı teknik veya ekonomik veya siyasi riskler analiz edilecek. Son parametre de EastMed boru hattının yüksek inşaat maliyetine ve teknik zorluklarına rağmen hayata geçirilmeye çalışılmasındaki güdü ekseni de ele alınacak.

Dünkü birleşiminde bugünkü forum konusunu ele alan Rum Bakanlar Kurulu Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’e, Dışişleri Bakanlığı ve Hukuk Dairesi işbirliğinde, East Med Gas Forum kuruluş tüzüğünü müzakere etme yetkisi verdi.

Lakkotripis, Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada, “Kahire’deki toplantının ana konusu kuruluş tüzüğünün sonuçlandırılması ve tamamlanması olacak” dedi.

Yorgos Lakkotripiz, şöyle devam etti:

“7 ülkeden 3’ü (Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya) birlik üyesi olduğundan, tüzük tamamlandığında, denetlenmek üzere AB’ne gönderilecek. East Med Gas Forum’un kurulmasındaki esas hedeflerden biri de Doğu Akdeniz doğal gazının en iyi değerlendirilmesi ve kullanılması yöntemlerinin bulunması için üretici veya nakliyeci veya tüketici ülkeler arasında bir enerji diyaloğu forumu oluşturulmasıydı. Teknik görüşmeler Kahire’de dün (önceki gün) başladı. 7 Enerji bakanının katılacağı yarınki (bugünkü) görüşme ise siyasi olacak.”

ENİ-TOTAL SONDAJI KÖTÜ HAVAYA TAKILDI

Gazeteye göre, ENI-TOTAL konsorsiyumunun Şubat ayı sonunda başlaması beklenen sondajı, kiralanan ilk sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’deki hava koşulları nedeniyle karşılaştığı zorluklar hatırlatılarak, sondaj için bir tarih olup olmadığı sorulan Lakkotripis, sondaj gemisinin şu anda Mısır’da çalıştığını ve bazı teknik sorunlar yaşadığını belirtti. Lakkotripis, “en azından sondaj gemisi Mısır’dan ayrılana kadar bir takvim telaffuz etmek istemiyorum. Sondaj gemisi Mısır’dan sonra Lübnan’a gidecek ve Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne ondan sonra gelecek” dedi.

Haravgi haberi “East Med Gas Forum İçin Kuruluş Tüzüğü… Dünya Bankası’nın Doğal Gazın Değerlendirme Seçeneklerine Dair İncelemesi” başlığıyla aktardı.