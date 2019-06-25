Kuzey'deki kilise malları

Rum Kilisesi’ne ait olan ve 1971’de devlete devredilmek üzere anlaşamaya varılan ancak Türk Barış Harekatı nedeniyle bunun yapılamadığı kırsal arazinin, yaklaşık 4 bin 50 dönüm olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, “İşgal Altındaki Topraklarda 81.3 Milyon Euro Değerinde 4 Bin 50 Dönüm” başlıklı haberinde, 1971 yılında devlete devredilmesi için anlaşamaya varılan ancak 1974 yılındaki Barış Harekatı nedeniyle devri gerçekleştirilemeyen, Rum Kilisesi’ne ait Kuzey’de bulunan toplam kırsal arazinin, 81.3 milyon Euro değerindeki 4 bin 50 dönüm olduğunu yazdı.

Gazete söz konusu listede, Lefkoşa, Larnaka, Mağusa bölgesi ve Girne bölgelerine bağlı 35 köydeki 258 tarlanın bulunduğunu belirtti.

Habere göre Lefkoşa’ya ilişkin olarak “Kithrea” (Değirmenlik) 8 tarla, “Luricina” (Akıncılar) 30, “Ayia Kepir” (Dilekkaya) 1; Larnaka’ya bağlı “Arsos”(Yiğitler) 1, “Tremetusa”(Erdemli) 9; Girne’de “Lapityu Larnaka”(Kozan) 18, “Asomatos”(Özhan) 3, “Kondamenos”(Kılıçaslan) 8; “Mağusa bölgesinde, 27 köyde toplam 180 tarla bulunuyor.

“Mağusa bölgesi” için 27 köy ise şu şekilde yer aldı: “Aloa”(Atlılar) 25 tarla, “Arnadi”(Kuzucuk) 1, “Ay.Andronikudi”(Yeşilköy) 2, “Aheritu” (Güvercinlik) 11, “Avgoru” 1, “Vasili” (Gelincik) 4, “Ay.Yeorgio Spathariku” (Ötüken) 2, “Davlos” (Kaplıca) 17, “Engomi” (Tuzla) 7, “Ay.İlias” (Yarköy) 14, “Ay.Yakovu” (Altınova) 1, “Kalopsida” (Çayönü) 6, “Livadia” (Sazlıköy) 4, “Limnia” (Mormenekşe) 1, “Leonarisso” (Ziyamet) 2, “Lithragomi” (Boltaşlı) 1, “Mandres” (Ağıllar) 17, “Milia” (Yıldırım) 29, “Neta” (Taşlıca), “Pirga” (Pirhan), “Peristerona” (Alaniçi) 8 , “Pigi” 7, “Ay.Luka”(Ayluga bölgesi) 1, “Salamina”(Salamis bölgesi) 2, “Santalari” (Sandallar) 6, “Spathariko” (Ötüken) 1 ve “Trikomo” (İskele) 1 tarla.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ilgili habere ek olarak 1971 yılında, o dönemde hem Rum Yönetimi Başkanı hem de Başpiskopos olan Makarios’un, Kilises’nin, kırsal bölgelerdeki papazların maaşları için devlete karşılık olarak 15 bin 564 dönüm arazi devretmesine ilişkin onayladığı anlaşmadan da söz etti.

Gazete devletin, maaşların ödenmesi amacıyla 1983’ten 2018 yılına kadar 137 milyon Euro ödeme yaptığını belirtti.

Habere göre 1971 yılından 2018’e kadar olan dönemdeki ödeme ise 145 milyon Euro’yu aştı.

Gazete haberinde bu arazilerin yüzde 73’nün Kuzey’de bulunduğunu yazarken, bu arazilerin değerinin 2018 yılı itibarıyla 81 milyon 268 bin Euro olduğunu belirtti.