 Kuzey’de yaşayan ve “mahsurlar” diye nitelendirilenlerin sorunları ele alındı

Kuzey’de yaşayan ve “mahsurlar” diye nitelendirilen Kıbrıslı Rumların ve Maronitlerin çeşitli sorunları dün Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındı.

Rum basını toplantı çerçevesinde ele alınan çeşitli konuların yanı sıra Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun bu çerçevede yapmış olduğu açıklamalara geniş bir şekilde yer verdi.

Politis gazetesi “Yerleşiklere Dolaylı Sübvansiyon-Başvurular %30 Arttı Ancak Mahsurlar Değil” başlıklı haberinde, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde, tarım ve hayvancılık alanında yatırım amacıyla “mahsurların” ekonomik anlamda desteklenmesi planı çerçevesinde Tarım Bakanlığı’na yapılan başvuruların yüzde 30 oranında arttığı belirtti.

Gazete bu planın, “mahsurların” ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve Güney Kıbrıs’ta yaşayanların yeniden yerleşmesi hedefini taşıdığını anımsattı.

Gazete toplantı çerçevesinde, Tarım Bakanlığı’na yönelik bu başvuruların yüzde 30 artış göstermesinin, “mahsur” sayısının (hatta sayı hemen hemen aynı kaldı, Dipkarpaz’da 270 ve Ay.Triada’da-Sipahi ise 50’den az) artışıyla paralel olmadığına dikkat çekildiğini yazdı.

Habere göre Kuzey’de bulunan köylerin Kıbrıslı Rum "muhtarları", toplantıda yaptıkları açıklamada, “mahsurların”, Tarım Bakanlığı’nın sübvansiyon planından faydalanan, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin sübvansiyonu temin etmek için TC kökenli vatandaşlarla, sahte tarla-arazi kiralama sözleşmesi imzalayan köylülerin bulunduğu yönünde şikayette bulundular.

Meclis toplantısında, Tarım Bakanlığı’nın bu planının, gerçekte sübvanse edilen ürünleri elinde tutan “yerleşik” olarak addettikleri TC kökenli vatandaşlara da sübvansiyon sağladığından söz edildiğini yazan gazete Dipkarpaz ve “Ay.Triada” (Sipahi) bölgesindeki gerçek Kıbrıslı Rum çiftçilere ilişkin sorunun- tüm Kuzey’de, Maronit ve Karpaz köylerinde 700 bin Euro olan- sübvansiyon miktarının başvurulara paralel dağıtılması olduğunu belirtti.

Gazete başvuru sayısı artmadan önce sübvansiyonun dönüm başına 25 Euro olduğunu, bugün ise bu miktarın dönüm başına 12 Euro’ya düştüğünü anımsattı.

Habere göre Dipkarpaz "muhtarları" yaptıkları açıklamada, ekim yapılan arazilerin alanı konusunda köylülerin söylediklerinin gerçeklik payını teyit etmekte zafiyetinden de söz ettiler.

Dipkarpaz’daki “Ay.Triada” (Sipahi) bölgesi "muhtarı" Yannis Papapetru, "devletin" müdahalesini isteyerek hakim olan durumu karışık olarak nitelendirdi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Skevi Kukuma’nın, dün gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde, “mahsur” köylerinde ikamet etmeksizin sübvansiyondan yararlanan bazı kişilerin bulunduğu yönünde yine "mahsurlar" tarafından yapılan şikayetleri, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun gündemine getirdiğini yazdı.

Habere göre Fotiu bu konuda yaptığı açıklamada imzalı şikayetlerin yapıldığını, çoğunun da Maronit köyleriyle ilgili olduğunu belirtti.

Fotiu, ekili topraklarla ilgili ödeneklerin verilmesi amacıyla uydu verilerinin kullanılmasından başka seçeneğin bulunmadığını, bunun AB tarafından da talep edildiğini ve tanındığını ifade etti.

En büyük sorununun ise, her bir kimsenin sahip olduğunu söylediği hayvanlarla ilgili olduğunu ifade eden Fotiu, detaylı kontrollerin yapılamadığı durumlarda bunların uydu verileriyle kaydedilemediğini belirtti.

Fotiu, daha önce Kuzey’de kalan ancak şu anda Güney Kıbrıs’ta yaşayan bazı “mahsurların”, köylerine geri dönmek istediğini, bununla ilgili 15 durumun bulunduğunu söyledi.

“Mahsur” köyüne yerleşen yeni bir çifte yönelik para yardımından da söz eden Fotiu, Rum Bakanlar Kurulu’nun 18 Haziran’da ilgili kararı alacağını belki bu miktarın 15 bin Euro olacağını belirtti.

EVLERİN TAMİRİ

Bu konuda da Meclis üyelerine bilgi veren Fotiu, Karpaz ve Maronit köylerinde toplam 181 evin tamiri için destek sağlandığını, bunlardan 86’sının Dipkarpaz, 34’nün “Ay.Triada” (Sipahi), bir tanesinin ise “Ay.Andronikos”(Yeşilköy) köyünde olduğunu ifade etti.

Fotiu, şu ana kadar 122 evin bakımının yapıldığını, diğer 47 tanesi için de onayın beklendiğini söyledi.

Fotiu açıklamasının bir başka noktasında “mahsurlara” gıda dağıtımı yapılan binanın bakımı konusunda Türkler tarafından izin verilmesi çabalarının sürdüğünü, binanın yarısının kültür merkezine dönüştürüleceğini savundu.

KİTAPLAR

Fileleftheros gazetesi toplantıda okullar ve 42 kadar öğrencinin öğrenimi konusunun da masaya yatırıldığını yazdı.

KKTC makamları tarafından ret edilen kitaplar konusunda ise yapılan açıklamada bunların tarih, din kitaplarıyla ilgili olduğunu ve özellikle Bizans dönemine atıfta bulunduğundan söz edildiğini yazan gazete Rum Milletvekili Zaharias Kulias, öğrencilerin öğrenme seviyelerine ilişkin konuyu da dile getirdi.

KİLİSELERİN ONARIMI

Alithia gazetesine göre Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu açıklamaları çerçevesinde iki toplumlu komite aracılığıyla Karpaz bölgesindeki 2 kilisenin restore çalışmalarına ileriki haftalarda başlanacağını söyledi.

Foltiu bu kiliselerin, Dipkarpaz’daki “Ay.Sinesios” ve “Yaluşa” (Yenierenköy) bölgesindeki “Arhangelu Mihail” kilisesi olduğunu ifade etti.

KARPAZ’A HASTABAKICI

Politis gazetesi, hükümetin; “mahsurların”, Dipkarpaz ve Sipahi’de daimi görev yapacak bir hasta bakıcının atanması yönündeki talebini kısa bir süre önce yerine getirdiğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, bu kişinin, kendisiyle yapılan düşük maaşlı sözleşme nedeniyle görevini yerine getirmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle eden ve daha yüksek ücretle yeniden istihdam edilen Karpazlı hastabakıcı olduğunu belirtti.

Alithia gazetesi Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Skevi Kukuma’nın açıklamasına dayanarak hastabakıcının 1 Temmuz itibarıyla görevine başlayacağını yazdı.