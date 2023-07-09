Kuzeyden akaryakıt alanlara yönelik denetimler konusunda açıklama

Ticari araçlar, kamyonlar, otobüsler ve taksilerin, Güney Kıbrıs'taki Gümrük Dairesi tarafından KKTC’den akaryakıt alımı konusunda yapılan denetimlerin hedefinde olduğu belirtildi.
Bu durumun (ticari amaçlı akaryakıt taşınması) Kıbrıslı Türkler için de geçerli olduğunu savunan Konstantinu, özel araçlara yönelik denetimlerin, belli bir kişinin her gün akaryakıt almak için Kuzey’e geçtiğine dair bilgilerin veya makul şüphelerin bulunduğu zaman yapıldığını belirtti.
Gazete, bu yöndeki denetimde ise sınır kapılarından geçişte ve çıkışta, akaryakıt göstergesine bakıldığını, ayrıca kesilen cezanın litre başına 4 Euro olduğunu yazdı.