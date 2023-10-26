Lacroix Kasım ayı başında Kıbrıs’a geliyor

Birleşmiş Milletlerin (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’in Kasım ayı başında Kıbrıs’a geleceği ifade edildi.

Lacroix’in ziyareti sırasında UNFICYP’le ilgili genel durumun haricinde, anlaşmayla da şekillendiği üzere Pile’deki durumla da ilgileneceğini yazan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye dayanarak, Lacroix’in Kasım ayı başında, yani önümüzdeki haftanın sonlarına doğru Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin beklendiğini iletti.

KİPE’nin elde ettiği bilgilere göre, Lefkoşa Rum kesiminin bu ziyaretle ilgili olarak bilgilendirildiğini ve daha fazla bilginin BM yetkilisinin temas programı netleştiği zaman önümüzdeki günlerde açıklanmasının beklendiğini yazan gazete, Lacroix’in beklendiği üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmeler yapacağını iletti.

KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayanarak ziyaretin Ekim ayı başında gerçekleşeceğini, fakat bunun mümkün olmadığını ve en nihayetinde ziyaretin Kasım ayı başına planlandığını yazan gazete, Lacroix’in Ağustos ayı sonunda İspanya’ya Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’la görüştüğünü ve ikilinin Pile’de şekillenen durumu ele aldıklarını anımsattı.

Politis, Alithia ve Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberlerinde Lacroix’in adına yer vermezken, BM Genel Sekreterliğinden üst düzey bir yetkilinin Kasım ayı başında Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin beklendiğini yazdılar.

Politis gazetesi haberinde, adına yer vermediği “kaynaklara” dayanarak, KİPE’nin elde ettiği bilgilendirmenin BM yetkilisinin ziyaretinin rutin bir ziyaret olduğu ve ziyaretin amacının, yetkilinin yapacağı temaslarla tarafların Kıbrıs sorunuyla ilgili esaslı bir diyaloğun başlamasına hangi düzeyde hazır olduklarını tespit etmek olduğu şeklinde olduğunu ekledi.