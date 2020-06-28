Lakkotripis, en zor anlarını türkiye eni’nin 3’üncü parsele girişini engellediği zaman yaşadı

Rum Ticaret Sanayi Turizm ve Enerji Bakanlığını devretmeye hazırlanan Yorgos Lakkotripis, bakanlık sürecini Fileleftheros’a değerlendirdi.

En büyük memnuniyetini, Rumların tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ne dev enerji şirketlerini çekmiş olmak; yaşadığı en zor anlarını da Türkiye’nin ENI şirketinin 3’üncü parsele girişini engellediği zaman yaşadığını söyleyen Lakkotripis, DİKO “pasaportu” ile girdiği siyasette Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelmekten pişman olmadığını anlattı.