Lakkotripis, Özügergin'e yanıt verdi

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’in Atina’da düzenlenen “First Annual Eastern Mediterranean Energy Ledership Summit” toplantısı çerçevesinde verdiği bir demeçte söylediklerine yanıt verdiği belirtildi.

Haravgi gazetesine göre, toplantı çerçevesinde “Al Jazeera’ya” demeç veren Özügergin, “Kıbrıslı Rumları uyarmaya devam ettik. Kıbrıslı Türklerin haklarının aleyhine olacak şekilde, Türk kıta sahanlığı haklarını ihlal edecek olan tek taraflı adımlar atmayın. ‘Elde edilecek olan kazançtan size pay vereceğiz’ demeleri yeterli değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Lakkotripis ise Özügergin’e şu yanıtı verdi:

“Kıbrıs MEB’iyle ilgili Türk versiyonunu kabul etmemiz durumunda, bugünkü MEB’in yüzde 31’i ile kalacağız ve bugüne kadarki bütün keşifler de başka ülkelere düşecek. İlk önce Türkiye’nin bunun Kıbrıslı Türklerin haklarına nasıl hizmet ettiği sorusuna yanıt vermesi gerekmektedir.”