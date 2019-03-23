Larnaka'da "Cyprus-Arab Busıness Conference And Exıbıtıon 2019"

Larnaka’da 30 Mayıs-2 Haziran döneminde Güney Kıbrıs-Arap İş Konferansı ve Fuarı (“Cyprus-Arab Business Conference and Exibition 2019”) düzenleneceği haber verildi.

Alithia fuarın Larnaka Ticaret ve Sanayi Odası ana sponsorluğunda “Cedars Pavilion şirketi”, Lübnan Odalar Federasyonu, Güney Kıbrıs-Lübnan, Güney Kıbrıs-Ürdün, Güney Kıbrıs-İran Körfezi Ülkeleri yatırım dernekleri ile Larnaka Belediyesi tarafından düzenleneceğini yazdı.

Habere göre Larnaka Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs-Lübnan İş Forumu’nun başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından bu organizasyonun Arap dünyasının tamamından önemli yatırımcıları bir araya toplamayı ve çeşitli seminerlerle Rum ekonomisinin sağlamakta olduğu fırsatlar hakkında bilgi vermeyi hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, Konferans sırasında Rum şirketlerinin hizmet ve ürünlerinin yer alacağı bir de fuar gerçekleştirileceği kaydedilirken “hedef, Larnaka’nın ve Kıbrıs’ın Arap yatırımcılar için önemli iş alanı haline gelmesi ve Arap yatırımcı dünyasının görüşme merkezi olmasıdır” denildi.