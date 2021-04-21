Larnaka'da işlenen cinayetin yankıları sürüyor

Larnaka’da aracının içinde silahlı saldırıya uğrayan 34 yaşındaki Marios Yeorgiu cinayetinin yankıları sürüyor.
Yeorgiu’nun geçmişte bir buçuk kilo kokain türü uyuşturucuyla yakalandığını ancak “elebaşını” ihbar ettiği için sadece iki buçuk yıl hapis cezası aldığını belirten gazete, Yeorgiu’yu öldüren kişi veya kişilerin, Yeorgiu’nun hareketlerini çok yakından takip ettiklerinin anlaşıldığını vurguladı.
Gazete, Rum polisinin araştırmalarını da bu davayla ilgili çevrelere yoğunlaştırdığını belirtti.