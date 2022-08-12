Larnaka'daki Zuhuri Camii'deki restorasyon çalışmaları son aşamada

Larnaka’daki Zuhuri Camii kompleksinde yürütülülen restorasyon çalışmalarının son aşamaya geldiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Zuhuri Camii kompleksindeki peyzaj ve komplekste yer alan meydana ilişkin restorasyon çalışmalarının Eylül ayı sonunda tamamlanmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras yaptığı açıklamada, cami, avlu, eski Kıbrıs Türk pazarından oluşan Zuhuri Camii kompleksinin, Larnaka’nın önemli eski eserlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

çalışmalarının, eski pazar alanı da dahil olmak üzere meydanın genişletilmesini, caminin karşısındaki yapıların birinci katında bulunan misafirhanenin restorasyonu ile tüm komplekse ait peyzajı içerdiğini söyleyen Viras, yapıya atıfta bulunarak yıllardır gizli kalmış bir hazinenin söz konusu olduğunu ifade etti.

Viras, çalışmaların, tahmini olarak toplam 2.9 milyon Euro tutacağını ve Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından finanse edileceğini de söyledi.