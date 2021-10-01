Larnaka'dan Güney Lefkoşa'ya su

Larnaka’nın “Vasiliko” bölgesinde bulunan deniz suyu arıtma tesisinden döşenecek su boru hattıyla Güney Lefkoşa’nın bazı semtleri ve köylerine su taşınması projesinin hayata geçirileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Larnaka’nın “Vasiliko” bölgesinde bulunan deniz suyu arıtma tesisinden Güney Lefkoşa’ya su getirilmesi projesi kapsamında dün iki şirketle daha imzaların atıldığını yazdı.

Toplam maliyeti 53 milyon Euro olan ve 160 kilometrelik boru döşenmesini öngören projenin hali hazırda devam ettiğini, dün ise projenin bir başka aşaması için imzaların atıldığını aktaran gazete, projenin tamamlanmasıyla Güney Lefkoşa’nın batı kesimlerinde bulunan iki semti ve 29 köyüne su sağlanacağını vurguladı.