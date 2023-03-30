Larnaka’da bir okula, EOKA mensubu Avksendiu’nun ELAM amblemi içeren bir fotoğrafının asılması tepkiye neden oldu

Larnaka’da bir ilkokulun panosuna, EOKA mensubu Grigoris Avksendiu’nun ELAM amblemi içeren bir fotoğrafının asılmasının, tepkiye neden olduğu haber verildi.
Fotoğrafta kanatları açık halde olan bir kartal resmi bulunduğunu da yazan gazete, fotoğrafın, AKEL partisi ile AKEL milletvekili Andreas Pasiurtidis’in müdahalesinin ardından kaldırıldığını ifade etti.
Gazete, AKEL milletvekili Pasiurtidis’in gazeteye yaptığı açıklamada “bir kahramanın resminin ELAM gibi bir partinin amblemiyle söz konusu noktaya neden ve nasıl asıldığının araştırılması gerektiğini” söylediğini ekledi.