Larnaka’da Rus turist, tecavüze uğradığı şikâyetiyle polise gitti

Larnakaonline sitesinin haberine göre Larnaka’da 26 yaşında bir Rus turist tecavüze uğradı.

Olay geçtiğimiz Salı gecesi yaşandı.

26 yaşındaki Rus turistin polise şikayetçi olduğu belirtildi.

Habere göre “Rusya'dan 26 yaşındaki bir turist, Salı gecesi saat 10 civarında kendisine tecavüz eden kimliği belirsiz bir adam tarafından saldırıya uğradığını belirterek polise şikayette bulundu.

Şikayete göre olay, Tersefanou'da yürürken gerçekleşti.

Polis soruşturması sürüyor.

'İSRAİL'Lİ GENÇLER' OLAYINDAN SONRA ANA AKIMDA SANSÜR VAR...

Olayın Rum ana akım medyasında yer almaması ise dikkat çekti.

2019'da Güney Kıbrıs'ta asker öncesi kutlama yapan 12 İsrailli turist, 19 yaşındaki bir İngiliz turiste tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmış, olay iki ülke arasında diplomatik gerilime neden olmuştu.

"Örtbas” girişimleri sonrası Rum turizmi BBC haberleri ile darbe almış ve bu tip adli haberlerin devamı ana akım medyada yer almamıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesi , '19 yaşındaki İngiliz kadın, İsrailli bir çete tarafından Ayia Napa'da bir otelde tecavüze uğradı' başlığını kullanmıştı..