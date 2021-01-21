Lavrov'dan Rusya-Güney Kıbrıs ilişkileri hakkında açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın, Rusya’nın düşman ülke olduğunu veya izlediği politikanın aleyhlerinde olduğunu düşünecekleri herhangi bir sebep görmediğini açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre, bir basın toplantısında bazı açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya’nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile “oldukça sıcak ve sıkı ilişkiler” içerisinde bulunduğunu ve ortak mantık yürüten tüm siyasetçilerin, “Rusya için bir düşman oluşturulması çabası içerisinde olunduğu” gerçeğini görebileceklerini kaydetti.

Habere göre Lavrov, Güney Kıbrıs ve Yunanistan gibi ülkelerde herkesin, bu tip savaş naralarına alenen cevap veremeyeceklerini, çünkü “Big Brother”ı kızdırmaktan korktuklarını ifade etti.

Lavrov ayrıca, yakın zamanda Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini; ayrıca Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.