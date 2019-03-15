Lefkoşa fır hattı ile ilgili iddia

Akdeniz Uçuş Güvenliği Kurumu Müdürü Hristos Petru, yaptığı açıklamada, Avrupa kurumlarına, Boeing 737-8 uçaklarının uçuşlarına gösterdikleri hassasiyeti, Lefkoşa fır hattının kuzey bölümündeki uçuş güvenliğine ilişkin tehlikelere de göstermeleri çağrısında bulundu.

Haravgi gazetesine göre, Akdeniz Uçuş Güvenliği Kurumu Müdürü Hristos Petru, Kıbrıs Haber Ajansı’na, Boeing 737-8 uçuşlarının Avrupa hava sahasında yasaklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Lefkoşa fır hattının kuzey bölümündeki uçuş güvenliği konusunu da gündeme getirdi.

Petru, Eurocontrol, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Avrupa Komisyonu’nun da bu tehlikeleri kabul ettiğini ve raporlarında buna yer verdiğini savundu.

Petru, Avrupa kurumlarının bu konuya da hassasiyet göstermesi ayrıca asgari gereksinim olan Türkiye’nin de Ankara-“Lefkoşa” kontrol merkezleri arasında iletişimin sağlanması konusunda ikna edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

BOEING 737 MAX UÇAKLARININ UÇUŞUNU GÜNEY KIBRIS’TA ASKIYA ALDI

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, AB’ye bağlı, Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı’nın (EASA), Etiyopya’daki uçak kazasından sonra "Boeing Model 737-8 Max ve 737-9 Max" uçakların, tüm uçuşlarının Avrupa’da askıya alınmasına kararına uyarak bu uçakların uçuşlarını yasakladığını yazdı.

Habere göre uçuş güvenliği yetkilisi Andreas Paspallidis yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın bu durumundan ne derece olursa olsun etkilenmeyeceğini belirtti.

Bu tip uçaklara sahip olan ve Güney Kıbrıs’a yolcu getirecek şirketlerin bu durumdan etkileneceğini belirten Paspallidis, bu şirketlerin başka tip uçaklar kullanabileceğini söyledi.

Paspallidis, Güney Kıbrıs siciline kayıtlı bu tür uçakların bulunmadığını da ifade etti.