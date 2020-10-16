“Lefkoşa fır hattındaki yoğunluk (trafik) ve gelirler artıyor”

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, İsrail’in son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’le yaptığı anlaşmaların küçük fakat önemli bir detay yüzünden Güney Kıbrıs açısından çok büyük yan etkileri olduğu ve bunun İsrail’in semalarının bu ülkelerden uçuşlar için açılması olduğu ifade edildi.

Bunun muhtemelen Lefkoşa FIR hattındaki hava trafiğinde günde onlarca belki de yüzlerce uçak artışı anlamına geldiğini yazan Fileleftheros gazetesi, buna paralel olarak Rum tarafının hava trafiği kontrolündeki görevlerin arttığını, aynı zamanda bu uçuşlarla ilgili sahip olduğu haklar aracılığıyla, devlet açısından ekstra gelir ortaya çıkacağını belirtti.

BAE ve Bahreyn’den gelen uçuşların İsrail üzerinden geçişinin mümkün olması için, İsrail ve Ürdün’ün geçtiğimiz Perşembe günü devletlerarası bir anlaşma imzaladıklarını kaydeden gazete, bunun İsrail hava sahasının, Ürdün hava sahasına gelen veya giden uçuşlar için açılmasını öngördüğünü belirtti.

İsrail’in Ürdün’le, BAE ve Bahreyn’den gelen uçuşların İsrail hava sahası üzerinden uçmasına izin verecek bir anlaşma imzaladığını izah eden gazete, bunun BAE ve Bahreyn’den gelen uçakların Ürdün ve İsrail FIR hatlarından geçip “Lefkoşa FIR hattına” gireceği anlamına geldiğini belirtti.

Böyle bir anlaşmanın yıllardır tartışıldığı, fakat İsrail ile Ürdün’ün, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında, bu iki ülkenin İsrail’le ilişkilerini normalleştirmek için geçtiğimiz ay imzaladıkları tarihi anlaşmanın ardından bu anlaşmayı tamamlayabildikleri ifade edildi.

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği andan itibaren, ticari uçakların da İsrail-Ürdün güzergâhı üzerinden uçabilecek pozisyonda olacaklarını kaydeden gazete, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki belirli rotalarla ilgili uçuş sürelerinin hissedilir ölçüde azalacağını kaydetti.

Bugün bu ülkelerin havalimanlarından yapılan birçok uçuşun, Irak ve Türkiye’nin doğu sınırları olmak üzere çok daha doğudan uçmaya mecbur kaldıklarını yazan gazete, Lefkoşa FIR hattında normal şartlarda yaz aylarında günde bine ulaşan uçuşların (overflights) ikiye katlanacağını ekledi.