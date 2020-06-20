Lefkoşa'nın güneyine 150 metrelik bina

Güney Lefkoşa’ya, 36 kattan oluşan 150 metre yüksekliğinde sekiz farklı kat hacminden oluşacak bir kule inşa edileceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Lefkoşa’ya bağlı “’Mağusa Kapısı’ bölgesinin ayaklarında”, Paluriotissa semtine inşa edilecek 150 metre yüksekliğinde, 36 katlı “Radisson Bluthe Capital” isimli binanın bulunacağını yazdı.

Bahse konu binanın tüm Lefkoşa’dan hatta Mesarya Ovası’ndan da görülebileceğini yazan gazete binanın, 8 farklı kat hacminden oluşacağını belirtti.

Habere göre, bina içerisinde 222 yatak kapasiteli otel, 65 apartman dairesi ve 3’ü park alanı olan 4 yeraltı katı da bulunacak.