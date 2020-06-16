Lefkoşa'yı saran koku, Güneyin de gündeminde

Lefkoşa’yı Cuma akşamından bu yana saran kötü koku, bugünkü Rum gazetelerine de konu oldu.

Fileleftheros gazetesi, yerel yönetim makamlarının Lefkoşa’nın güneyinde farklı bölgelerde kokunun kaynağını bulabilmek için araştırma yaptığını, ancak bir sonuca ulaşamadığını yazdı.

Gazete, Çevre Dairesi’nin konuyla ilgili açıklama yaparak, kötü kokunun nereden geldiğinin veya kentsel atıklar ve mandıralardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespit edilemediğini belirttiğini kaydetti.

Habere göre açıklamada, konuyla ilgili BM ile iş birliği içerisinde araştırma yapıldığı ifade edildi.

Kötü kokunun Engomi, Strovolo, Lakadamya ve Aydemet belediyesi sınırları içerisinde daha yoğun olduğunu yazan gazete, Engomi Belediye Başkanı Zaharias Kiriaku’nun, ara bölgedeki Lefkoşa Havalimanı bölgesinde bir mandıra bulunduğunu ve kokunun buradan kaynaklanıyor olabileceğini söylediğini kaydetti.

Lakadamya Belediye Başkanı Fotula Hacıpapa ise belediye sınırları içerisinde domuz çiftliği bulunduğunu ve kötü kokunun oradan kaynaklanıyor olma ihtimali bulunduğunu belirtti.

Aydemet Belediye Başkanı Kostas Petru da, kokunun belediye sınırları içindeki Klimos gölünden geliyor olabileceğini ifade etti.

Haberde, Rum Çevre Komiseri Klelia Vasiliu’nun ise yetkili makamlarla temasa geçerek kötü kokunun kaynağıyla ilgili bilgilendirme talebinde bulunduğu; ancak dün akşama kadar kokunun kaynağıyla ilgili bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.