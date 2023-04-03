Letimbiotis: “Ana meselemiz bağımsız ve egemen bir devlet için var gücümüzle çalışmaktır”

Letimbiotis: “Ana meselemiz bağımsız ve egemen bir devlet için var gücümüzle çalışmaktır”
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Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, ana meselelerinin bağımsız, tam anlamıyla egemen ve çağ dışı garantörlük sistemi ile “işgal askerinin” olmayacağı bir devlet için var güçleriyle çalışmak olduğunu söyledi.

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Haravgi gazetesinin haberine göre Letimbiotis, dün yapılan bir anma törenindeki konuşmasında, “işgalin sona ermesi” ve vatanın Kıbrıs sorununun barış içerisindeki çözümü çerçevesinde yeniden birleşmesi için uğraştıklarını kaydetti.

Habere göre Letimbiotis, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün BM Güvenlik Konseyi kararları ile AB ilke ve değerlerine dayanması gerektiğinin altını çizdi.

Letimbiotis ayrıca, geçmişten gelen mirasın vatanın birliği, insan hakları ile temel özgürlüklerin garanti altına alınması ve “işgalin sona ermesi” için tereddüt etmeksizin mücadele edilmesi gerektiğini hatırlattığını ifade etti.

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