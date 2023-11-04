Letimbiotis temsilci atanması ve Pile konularında açıklamalarda bulundu

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci ataması konusunda dün açıklamalarda bulundu.

Rum basını Letimbiotis’in açıklamalarının yanı sıra siyasi partilerin Kıbrıs sorunuyla alakalı açıklamalarına da yer verdi.

Fileleftheros gazetesine göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis gazetecilerin rutin olarak bilgilendirilmesi çerçevesinde yaptığı açıklamada, hükümetin; "Türk tarafının BM Genel Sekreteri’nin temsilci pozisyonuna belirli bir kişinin atanması yönündeki BM önerisini reddettiğine dair resmi bilgilendirmeye sahip olmadığını" ifade etti.

Letimbiotis, Rum Yönetimi’nin, böyle bir atamanın, müzakerelerin yeniden başlaması açısından önemli olduğu yönündeki duruşunu yineledi.

Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in gerek kısa zaman önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gerekse Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği görüşmelerde, temsilci atanmasının çok önemli bir gelişme olacağını yinelediğini dile getirdi.

Letimbiotis açıklamasında ayrıca Rum tarafının, "BM Genel Sekreteri tarafından önerilen belirli kişiye 24 saat içerisinde yanıt verdiğini" de anımsattı.

Kendilerini ilgilendiren özün, "BM Genel Sekreteri tarafından seçilecek temsilcinin, ilk ve öncelikli hedefinin, siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu federasyon temelindeki BM kararlarına göre müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerini araştırması" olması gerektiğinden söz eden Letimbiotis, BM tarafından temsilci atanmasının Avrupa Birliği tarafındaki gelişmeleri de etkileyeceğini ifade etti.

-Pile meselesi

Altihia gazetesine göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, gazetecileri bilgilendirirken, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Pile hakkındaki açıklamalarını yorumlamasının istenmesi üzerine, BM ile sağlanan anlaşmanın ardından, 23 Ekim’de başlayan tüm çalışmaların, normal bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Letimbiotis, bu anlaşma çerçevesinde, yıllardır Rum tarafını endişelendiren konulara yanıt bulunduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun, Genel Sekreter'in Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean Pierre Lacroix’e iletilip iletilmediği ve Pile konusunda varılan anlaşmada yaratılması mümkün olan sorununun ne olduğuna ilişkin bir soru üzerine Letimbiotis, Kıbrıs Türk tarafının tezlerinin Lacroix’e iletilip iletilmediğini bilmediğini, bununla birlikte Laxroix’in varılan anlaşmayı ve bunun içerisinde yer alan öngörüleri selamladığını dile getirdi.

Rum hükümetinin, çalışmaların Türk tarafınca hızlı bir şekilde ileriye götürülmesi ve de ara bölgedeki inşaatları engellenmesi olasılığına hazır olup olmadığı sorusu üzerine Letimbiotis, birden çıkabilecek olumsuzlukları öngörerek bir sürece başlanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Letimbiotis sözlerinin devamında BM Barış Gücü’nün görev ve yetkililerine göre, UNFICYP’in anlaşmanın öngörülerinin tamamının yerine getirilmesinin sağlanması sorumluluğuna sahip olduğunu söyledi.

Kıbrıs Rum tarafıyla anlaşmanın öngörüleri ve arsa parselizasyonu konusunda ise Letimbiotis, Yiğitler-Pile ve Trulli bölgesine giden yolların asfaltlanacağını, ilk etapta 50 arazinin parsellere ayrılacağını daha sonra kentsel gelişimin ve güneş parklarının yerleşiminin yapılacağını belirtti.

UNFICYP ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Letimbiotis, kendileriyle varılan anlaşmanın tüm öngörülerinin hayata geçirilmesi için koordinasyon halinde olduklarını, anlaşma içerisinde yer almayan herhangi bir çalışmanın ise yapılmayacağını ifade etti.

-Siyasi partiler

Fileleftheros gazetesine göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, dün “Kormakiti” (Koruçam) bölgesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, "iki devlete dayalı çözüme yönelik kabul edilemez taleplerini terk etmesi" yönünde mesaj gönderirken ülkenin yeninde birleşmesi hedefiyle müzakerelerin yeniden başlaması yönünde adım atılması için BM Genel Sekreteri’nin özel temsilcisinin en kısa zamanda atanması gerektiğinden de söz etti.

Dimitriu, barış, güvenlik, özgürlük ve refaha yatırım yapmaları gerektiğini de ifade etti.

Koruçam’da bulunan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise yaptığı açıklamada, çözüm olmaksızın geçen zamanın, kendilerini çözümden uzaklaştırdığını belirtti.

Kendilerinin, bu duyguyu çok iyi hissettiğini çünkü kendilerinin “işgal altındaki toprakları ne işgale vermek istediğini ne de dekonfrantasyon hattında, bölücü çizgide kalmak istediğini” savunan Stefanu, bu durumun ülke için, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar için birçok tehlikeye de gebe olduğunu söyledi.

Stefanu açıklamasında, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabalarına odaklanmaları gerektiğini de yineledi.

ELAM ise dün yaptığı açıklamada Rum Yönetimi’nin, “karşı tarafın liderine kontrolsüz faaliyet gösterme olanağı sağlayarak temsilci atanması konusuna takılıp kaldığını” belirtti.

-DİPA-ALDE görüşmesi

Fileleftheros gazetesi Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı olarak bilinen ALDE’nin, dün DİPA partisinin dün bir araya geldiğini ve ortak açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre DİPA ve ALDE yaptığı ortak açıklamada, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması gerektiğini belirtirken mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

ALDE ve DİPA, Kıbrıs sorununda federal çözümden yana olan tutumlarını dile getirirken BM Genel Sekreteri’nin temsilci atanması yönündeki süren çabalarına da mutlak destek verdiklerini ifade ettiler.

Öte yandan Politis gazetesi ALDE Eş Başkanı İlhan Küçük’ün, dün ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edildiğini yazdı.

Habere göre ALDE Eş Başkanı İlhan Küçük, kendisine eşlik eden DİPA Başkanı Marios Karoyan ile birlikte Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Görüşmede Kıbrıs sorununun yanı sıra mülteci sorunu ve Orta Doğu’daki gelişmeler ele alındı.