Letimbiotis, temsilci konusundaki haberleri yalanladı

Güney Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, “Alithia” gazetesinde yer alan ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci pozisyonuyla alakalı olarak Norveç’in BM Daimi Temsilcisi Mona Jool’un ismine atıfta bulunan haberleri yalanladı.

Alithia ve Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, dün gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısının ardından konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Letimbiotis, konu hakkında herhangi bir şeyin netleşmediğini söyledi.

Son günlerde konu hakkında gerçeği yansıtmayan haberler gördüklerini ifade eden Letimbiotis, ne Rum kesimi, ne de BM’nin böyle bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Rum hükümetinin BM’yle temas içerisinde olduğunu ve hükümetin konuyla ilgili onayının istendiğini anımsatan Letimbiotis, hükümetin tabi ki buna olumlu yanıt verdiğini dile getirdi.

Bunun Rum kesiminin BM Genel Sekreteri'ne yönelik önerilerinden biri olduğunu savunan Letimbiotis, BM Genel Sekreteri tarafından kısa süre içerisinde bir temsilci atanmasının çok önemi bir gelişme olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.