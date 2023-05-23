Letimbiotis'ten Türkiye'nin yayımladığı Navtex'e yorum

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Türkiye’nin Gazimağusa açıklarında icra edeceği tatbikat için yayımladığı Navtex hakkında açıklamada bulundu.

Haravgi gazetesi, Letimbiotis’in konuyla ilgili olarak Rum Habere Ajansı’na yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre Letimbiotis, “ulusal hava/deniz/FIR hattından sorumlu yetkilinin Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu” savundu.

Türkiye’nin yayımladığı Navtex’e atıfta bulunan Letimbiotis, daha öncekilerin olduğu gibi bu Navtex’in de “yasa dışı” olduğunu ileri sürdü.

Uluslararası örgütlere ilgili şikayetlerin yapılması için Dışişleri Bakanlığı’na talimat verildiğini söyleyen Letimbiotis, “Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED), Türkiye’nin tatbikatının yasa dışı olduğu, uluslararası hukuku ve denizcilik güvenliği süreçlerini ihlali teşkil ettiği” şeklindeki açıklama yaparak anti-Navtex yayımladığını anımsattı.