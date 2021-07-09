Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Güney Kıbrıs’ta yaptığı temaslar ve açıklamalar, Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, “AB’den Net Mesajlar” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in “AB’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözümü kabul etmesinin söz konusu olmadığı” şeklindeki açıklamasını ön plana çıkardı.

Gazete, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen’in dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldiğini ve ortak basın toplantısı düzenlediklerini yazdı.

Habere göre von der Leyen bir soru üzerine, Ankara’ya yönelik olarak “Kıbrıs’ta ayrı bir devlete ilişkin pozisyonun kabul edilmesinin mümkün olmadığını” söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in rahatsızlığını gizlemeyerek, Türkiye’ye yönelik net mesajlar gönderdiğini kaydeden gazete, von der Leyen’in, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yapacağı ziyaret ve Maraş’la ilgili yeni açıklamalarla ilgili bilgiler ışığında, Avrupa düzeyinde geçtiğimiz ay alınan kararların, AB ile iyi ilişkiler isteyen komşulara, çok net mesajlar verdiği yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre von der Leyen, “AB’deki birliğin çok önemli olduğunu belirterek Avrupa düzeyindeki tüm 26 üye devletin Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu belirtti.

Türkiye’den gelen mülteci akının nedeniyle AB’nin ek ekonomik yardımda bulunup bulunmayacağına yönelik bir soru üzerine von der Leyen, Güney Kıbrıs’ın artan mülteci baskısıyla karşı karşıya kaldığı konuları bildiklerini bunun gerek ikili düzeyde gerekse Avrupa Konseyi düzeyinde ele alındığını söyledi.

Konunun, 4 boyutlu olduğunu söyleyen von der Leyen, ilk ikisinin, siyasi sığınma başvurularının daha hızlı incelenmesi için Frontex ve Siyasi Sığınma birimi tarafından daha fazla desteklenmesiyle ilgili olduğunu belirtti.

Siyasi sığınmacıların geri kabulü ve iç dolaşımı ile ilgili olarak von der Leyen bu konunun masada bulunduğunu, AB’nin Türkiye ile bir anlaşma için müzakere aşamasında olduğunu da söyledi.

DİKO’DAN AÇIKLAMA

Fileleftheros gazetesine göre DİKO, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in açıklamalarını yorumlayarak AB ve AB yetkililerinin sözlerinin pratiğe dökülmemesi durumunda Türk “saldırganlığının ve provokasyonunun” durdurulmasının mümkün olmayacağını savundu.

DİKO açıklamasında AB yetkililerinin söylemleri ile eylemlerinin bağdaşmasını talep etti.

“KURTARMA VE DAYANAKLILIK PLANI” TESLİM TÖRENİ

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in dün Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde 1.2 milyar Euro değerindeki “Kurtarma ve Dayanaklılık Planı’nı”, düzenlenen özel bir törenle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e teslim ettiğini yazdılar.

Gazete bahse konu içerisindeki paranın bu yıl içerisinde alınmaya başlanacağını ve 2026 yılında sona ereceğini belirtti.

Kurtarma ve Dayanıklılık Planı’nın dün Kıbrıs Üniversitesi kütüphanesinde dünzenlenen törenle teslim alındığını yazan gazete gerek von der Leyen ve Rum Yönetimi BAŞKANI Nikos Anastasiadis’in burada ortak basın toplantısı düzenlediğini, gerek von der Leyen gerekse Anastasiadis’in, planı “iddialı” olarak nitelendirdiğini ayrıca reformlar ve yatırımlar karışımı dengeli bir plan olduğundan söz ettiklerini belirtti. sağlanan bir plan olduğunu vurguladılar.

Habere göre von der Leyen, planının onayının yolculuğun sonu değil başlangıcı olduğunu ifade etti.

Anastasiadis ise bu planının onaylanmasını tarihi ve Güney Kıbrıs’ın yarınına onay şeklinde nitelendirdi.

VON DER LEYEN’DEN RESCEU İÇİN TEYİT

Alithia gazetesi Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, gerek Güney Kıbrıs gerekse bölge ülkeleri için faydalı olacak Güney Kıbrıs’a “rescEU” isimli kurtarma üssünün kurulması gerekliliğini, AB’ye ileteceği teyidinde bulunduğunu yazdı.

DİĞER BAŞLIKLAR

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in açıklamaları ise diğer gazetelerde şöyle yer aldı:

Alithia: “Avrupa, Türkiye’ye Çok Net Mesajlar Gönderdi”

Politis: “Kapalı Maraş Şehri, Erdoğan’ın Cebinde Anahtarla”

Haravgi: “Komisyon Başkanı: AB Türkiye’ye Çok Net Mesajlar Verdi”