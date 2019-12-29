Libya ayrılıkçı Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Güney Kıbrıs'a ziyaret

Libya Tobruk'taki ayrılıkçı Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Aguila Saleh’in, dün Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiği ve bazı temaslarda bulunduğu belirtildi.

Saleh’in iki hafta önce de Yunanistan’ı ziyaret ettiğini, bununla birlikte Saleh’in dün Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretin birçok mesaja sahip olduğunu yazan Alithia gazetesi, Saleh’in, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan karşılıklı anlayış memorandumuyla ilgili kargaşa ortamında dün Güney Kıbrıs’a gittiğini belirtti.

Saleh’in Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in daveti üzerine Güney Kıbrıs’a gittiğini ve ziyareti esnasında, aleni olarak da, Türkiye’yle imzalanan memoranduma karşı bir tavır takındığını yazan gazete, Saleh’in dün bir araya geldiği Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’ten ise, ülkesindeki durumla ilgili olarak Avrupa Birliğine (AB) iki mesaj iletmesini istediğini aktardı.

Gazete, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’nin edindiği bilgilere dayanarak, Saleh’in Hristodulidis’ten Avrupa Birliği’ne “Libyalıların geleceklerine kendi başlarına karar vermeleri gerektiği, aynı zamanda Türkiye’nin Libya krizine askerleriyle olası bir şekilde müdahil olmasının, yalnızca ülkesinin değil aynı zamanda tüm bölgenin tam anlamıyla istikrarsızlaştırılması anlamına geleceği mesajını iletmesini istediğini” aktardı.

SALEH-ŞİLLURİS GÖRÜŞMESİ

Saleh’in Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüşmenin öncesinde Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile bir araya geldiğini ve iki meclis başkanının ortak bir açıklama yaptıklarını yazan gazete, yapılan ortak açıklamada, Saleh ile Şilluris’in “Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi arasında kısa zaman önce imzalanan karşılıklı anlayış memorandumunun, BM’nin Deniz Hukuk Sözleşmesi’nin hükümlerini yok sayması ve Libya Temsilciler Meclisi’nden gerekli onayı almamasından ötürü, uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ve hukuki temelden yoksun olduğunu belirttiklerini” aktardı.

Gazeteye göre açıklamasında, Libya ile Güney Kıbrıs arasındaki iyi ilişkilere değinen Saleh, kısa zaman önce Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan anlaşmayı da yorumladı.

Açıklamasında “bahse konu anlaşmayı kabul etmediklerini yineleyerek, bunun uluslararası hukuk, Libya anayasası ve Libya mahkemeleri temelinde geçersiz olduğunu ve Libya Temsilciler Meclisi’nin bunu onaylamadığını” öne süren Saleh, öte yandan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ın da bu anlaşmanın imzalanması konusunda yetkili olmadığını savundu.

Saleh “siyasi anlaşma temelinde, imzanın dokuz üyesi bulunan Başkanlık Konseyi tarafından atılmasının tayin edildiğini, öte yandan bahse konu konsey tarafından alınan herhangi bir kararın, oybirliğiyle olması gerektiğini” belirtti.

Açıklamasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suçlamalar da yönelten Saleh “Erdoğan’ın askeri anlamda Libya’ya müdahale ederek, hedefinin Doğu Akdeniz ülkelerini provoke etmek ve bu devletlerin deniz ve hava sınırlarındaki egemenliklerini göz önünde bulundurmadan, Münhasır Ekonomik Bölgelere müdahale etmek olduğunu” iddia etti.

Gazete, Libya Meclis Başkanı Saleh’in iki hafta önce Yunanistan’ı ziyaret ederek, Yunanistan Meclis Başkanı ve Yunanistan Dışişleri Bakanı’yla görüşmeler yaptığını da ekledi.

Fileleftheros gazetesi de; “Libya İçin Diplomatik Maraton- AB Yüksek Komiseri Dört Avrupalı Dışişleri Bakanıyla Birlikte Trablus’a Gidiyor” başlıklı haberinin içerisinde Saleh’in temaslarına yer verdi.

Haberinde, Saleh ile Şilluris’in yaptığı ortak açıklamaya yer veren ve iki yetkilinin bu açıklamada “Türkiye hükümetinin Akdeniz bölgesindeki istikrarsızlık ve gerginliğin artmasına katkıda bulunan hareketlerine olan muhalefetlerini dile getirdiklerini” yazan gazete, Saleh ile Şilluris’in “Libya’nın seçilmiş Temsilciler Meclisi’nin meşruluğunu teyit ettiklerini” de iletti.

Ortak açıklamada, “Türkiye hükümetinin Libya’ya asker gönderme niyetinin kabul edilemez olarak addedildiği ve bunun olası bir şekilde hayata geçirilmesinin, Libya’nın iç meseleleri açısından kabul edilmez bir müdahale teşkil edeceği” de öne sürüldü.

Bu arada gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in son 24 saat içerisinde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Birleşik Arak Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Ürdün Haşemi Krallığı Dışişleri Bakanı Ayman El Safadi ile telefonda görüştüğünü ve Libya’daki duruma özel bir vurgu yapılarak, Akdeniz’in geniş bölgesindeki durumun ele alındığını ekledi.

Haber Haravgi’de; “Libya Meclis Başkanı Kıbrıs Aracılığıyla AB’ye Mesajlar Gönderiyor”, Simerini’de ise “Şilluris-Saleh: Türkiye Tarafından Libya’ya Asker Gönderilmesini Kınadılar” başlığıyla yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2019, 13:22