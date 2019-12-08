Libya ile varılan mutabakatın yankıları sürüyor

Türkiye’nin, Libya ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının ardından yeni olguları sağlamlaştırma hareketlerinde bulunacağı öngörüsünde bulunan Rum basını, Rum ve Yunan hükümetleri için tek çıkış yolu olarak “aralarındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını gösterdi.

Fileleftheros haberi “Gerilimi Militarize Ediyorlar… Türkiye Libya İle Mutabakattan Sonra Yunanistan’ın Tepkilerini Tartıyor ve Girit’e Araştırma Gemisi Gönderiyor… Atina ve Lefkoşa İçin Çıkış, Aralarındaki MEB’i Belirlemek” başlığıyla manşete çekti.

Türkiye’nin, -çok yakında görünmemekle birlikte- Girit bölgesine araştırma gemisi göndererek Yunan hükümetinin tepki ve tahammül sınırlarını tartacağını belirten gazete diplomatik kaynakların, Türkiye’nin adım adım gerilimi militarize etmek isteyeceğine vurgu yaptığını yazdı.

Haberde Türkiye’nin Girit bölgesinde planlamakta olduğu hareketlerin paralelinde Kıbrıs adası çevresinde faaliyetlerine devam ettiği, iki sondaj ve iki de araştırma gemisinin çalışmalarını sürdürdüğü hatırlatıldı.

YUNANİSTAN-GÜNEY KIBRIS MEB SINIRLANDIRMASI TEK SEÇENEK

Gazete Türkiye’nin hareketlerini yakından takip ederek tepkilerini planlamakta olan Rum ve Yunan hükümetlerinin, Türkiye’yi rahatsız edecek ve/veya bedel ödetecek bir cevap vermeleri gerektiğini savundu, özetle şunları kaydetti:

“Böyle bir hareket, Kıbrıs ile Yunanistan arasında Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırmasıdır. Bu, Yunan ve Kıbrıs tarafından uluslararası hukuka uygun yapılacak bir emrivaki olacak. Cevap da verilemeyecek bir harekettir.

Aslında Lefkoşa yıllardan beridir buna hazırdır. Türk tepkisinden korktuğu için bunu tartışmak bile istemeyen Yunanistan’dır. Kıbrıs tarafının koordinatları ve haritaları hazırladığı, karşı taraftan yeşil ışık beklediğine dikkat çekiliyor. Geçmişte Kıbrıs’tan bir teknik heyet, Lefkoşa’nın pozisyonunu izah etmek için Atina’ya gitmiş ancak Yunan tarafının bu konuyu derinlemesine görüşmek istemediğini saptamıştı. Bugün olgular değiştir ve Yunanistan ile Kıbrıs arasında MEB sınırlandırması her iki ülke için de önemli seçenek oldu.”

MISIR-YUNANİSTAN MEB SINIRLANDIRMASINDA SORUN

Gazete Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın kısa süre önce gerçekleştirdiği Kahire ziyareti sırasında Yunanistan ile Mısır’ın, aralarında MEB sınırlandırmasını hızlandırma kararı almış olabileceğini ancak burada zorluklar bulunduğuna dikkat çekti.

Mısır’ın yıllardan beridir Yunanistan ile MEB sınırlandırması istediği, çekinceli davrananın Yunanistan olduğu ancak şimdi rollerin değişmiş göründüğü kaydedilen haberde “Mısır, bazı meseleler ortaya koyuyor. Örneğin, daha uzun kıyı şeridi olduğu için daha çok MEB istiyor. Görüşmelerin nasıl ilerleyeceği şimdilik bilinmiyor. Görünen o ki iki Dışişleri Bakanı’nın anlaştığı tek şey, iletişim kanallarını açık tutmak ve görüşmelere teknik düzeyde devam etmek.”

İSRAİL VE MISIR İLE ÜÇLÜ İTTİFAKLARI GELİŞTİRME, ABD VE FIRANSA’NIN KATILIMIYLA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Haftalık Simerini “Atina-Lefkoşa Üçlü İttifakları Geliştirerek Cevap Veriyor” başlıklı haberinde Rum ve Yunan hükümetlerinin, bölgede işbirliği yapmakta oldukları ülkeler ve Fransa gibi diğer güçler ile hem aralarındaki işbirliğini daha da güçlendirmek ve geliştirmek hem de Türkiye’ye ortak tepki yöntemleri bulmak için yoğun perde gerisi istişarelerde bulunduğunu haber verdi.

Gazete güvenilir bilgilerini kaynak göstererek bu çerçevede, işbirliği yapılmakta olan ülkelerin Dışişleri ve Savunma bakanları ile temaslar gerçekleştirilmekte olduğunu yazdı ve aralarındaki askerî tatbikatları, sayı ve kalite açısından, savunma işbirliği anlaşmalarında öngörülenlerin üzerine çıkaracaklarının altını çizdi.

Haberde Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın Mısır ve İsrail ile üçlü işbirliklerinin, şekillendirilen çerçeve içerisinde kalacağı ancak ivmesinin ve eksenlerinin sürekli yükseltileceğini, bunun fiiliyatta da görünür hale geleceği vurgulandı.

Haberde “Üçlü işbirliklerinin özlü yükseltilmesi, ABD (Kıbrıs-Yunanistan-İsrail ekseninde) ve Fransa (Kıbrıs-Yunanistan-Mısır ekseninde) gibi büyük ülkelerin de daha aktif katılımıyla gözle görünür hale gelecek” ifadelerine yer verildi.

YUNAN SİLAHLI KUVVETLERİNİN HAZIRLIĞI

Simerini Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin artık yalnız Ege’de bir kaza veya küçük çaplı bir çatışma ihtimaline değil, daha geniş çaplı bir çatışmaya karşı da hazırlık yaptığını yazdı. Türkiye’nin Yunan kıta sahanlığı içerisinde sismik arama başlatması ihtimaline karşı Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı’nın Girit ve Libya denizini elindeki bütün imkanlarla zırhlandırdığını, elindeki kıt imkanlara rağmen hava-deniz ve kara kuvvetlerinde de iyileştirmelere gittiğini haberine ekledi.