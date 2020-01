Liderlerle ayrı ayrı biraraya gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve adadaki BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşeceği haber verildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Spehar’ın Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasıyla ilgili istişareler çerçevesinde, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmek için önümüzdeki hafta New York’a gidişi öncesinde yarın liderlerle ayrı ayrı görüşeceğini yazdı.

Gazete, BM Güvenlik Konseyi’nin Ocak ayıyla ilgili çalışmalarının ön programına göre, UNFICYP’le ilgili görüşmenin 20 Ocak’ta yapılacağını belirtti. Barış Gücü’nün görev süresinin altı ay daha uzatılmasıyla ilgili kararın ise 30 Ocak’ta benimsenmesinin planlandığını ifade etti.

Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’nın (KİPE) elde ettiği bilgilere göre, Spehar yarın sabah 10.00’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 12.30’da ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşecek.

Gazete, Spehar’ın, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi’nde yapılacak istişareler öncesinde temaslarda bulunmak için, önümüzdeki hafta New York’a gideceğini yineledi.

Haberde, BM Genel Sekreteri’nin UNFIYCP’le ilgili raporunun ise, şu dönemde BM merkezinde kesin hale getirilmekte olduğu da belirtildi.

Gazete, KİPE’nin yayımladığı habere göre, Spehar’ın New York temaslarıyla ilgili programı henüz kesinleşmemiş olsa da, Spehar’ın barış operasyonları konularından sorumlu BM Genel Sekreteri Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve geriye kalan üyeleriyle görüşmesi bekleniyor. Spehar’ın ayrıca UNFICYP’e askeri ve polis güçleriyle katkıda bulunan ülkelerin temsilcileri, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi başkanıyla görüşmesinin planlandığı kaydedildi.