Lillie: "İngiltere, BM kararlarına dayalı bir çözüm bulunmasını destekliyor"

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie dün, Güney Kıbrıs’ta Meclis Başkanı Annita Dimitiru’yla biraraya geldi.

Fileleftheros gazetesi, “Açıklamalar Değil Eylemler Önemli” başlığı altında verdiği haberinde, “İngilizlerin Kıbrıs sorunu ve Maraş’taki Türk eylemleri konusunda çok net bir duruşa sahipmiş gibi göründüklerini ancak BM Güvenlik Konseyi’nde Maraş konusundaki görüşmelerin, sözlerle eylemler arasında büyük fark olduğunu ortaya koyduğu” iddiasında bulunarak, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin dün Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdi.

Gazete, Lillie’nin görüşmede, ülkesinin Kıbrıs sorununa BM kararlarına dayalı bir çözüm bulunmasını desteklediğini ve Türk tarafının Maraş konusundaki açıklamaları gibi çözüm olasılıklarını azaltan eylemlere karşı olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Öte yandan Rum Meclis Başkanı Dimitriu ise, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş konusundaki eylem ve açıklamalarının “yasa dışı ve kabul edilemez oldukları” iddiasında bulunarak “Türk tarafının tek taraflı kışkırtmalarına göğüs gerilebilmesi açısından İngiltere’nin desteği ve ilkeli tutumunun büyük önem taşıdığını” vurguladı.

Gazete Dimitriu ve Lillie’nin; “Kıbrıs sorununa en kısa sürede çözüm bulunmasını sağlayacak müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için ortak zemin bulunması gerektiği” konusunda görüş birliğini dile getirdiklerini de vurguladı.