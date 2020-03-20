Limasol – Baf acil servisleri 72 saat kapatıldı

Güneyde, Limasol ve Baf Genel Hastaneleri Kaza ve Acil Servisleri faaliyetlerine 72 saat ara verecek, Lefkoşa ve Larnaka acil servisleri de sadece acil durumlarda açık olacak.



Baf ve Limasol’daki poliklinik hizmetlerinin faaliyetleri de, özel düzenlemeler yapılması için hematoloji, diyaliz ve Thalassemia hastaları haricindeki hastalara kapatıldı.



Rum Sağlık Bakanlığı’ndan Cuma günü yayımlanan basın açıklamasına göre, Mağusa Genel Hastanesi de başvuru hastanesi olarak çalışmaya devam edecek, acil servis ve diyaliz birimi faaliyette olacak.