Limasol'da alevlerle mücadele sürüyor... Alassa yarı dağlık bölgesi yeniden alevlere teslim

Limasol’un Alassa köyü yakınlarında 4 Ağustos’ta çıkan ve 5 Ağustos’ta söndürülebilen büyük orman yangını, dün öğle saatlerinde yeniden canlandı; dağınık esen güçlü rüzgârın etkisiyle kontrolden çıktı.

Fileleftheros haberi, “Kâbus Uyandı… Limasol’un Yarı Dağlık Bölgesindeki Yazlıklar ve Evler Kül Oldu… Alevlerle Gece Boyu Mücadele… Mallarını Kaybeden İnsanların Sarsıcı Görüntüleri” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Habere göre yeniden canlanan ve Rum polisinin, kundak dâhil bütün ihtimalleri araştırdığı yangın büyük süratle Apesia, Paramitha, Spitaliu, Yerasa, Apsiu ve Mathikoloni'yi sardı, münferit bazı evler ile Apsiu, Mathikoloni ve Apesia köyleri boşaltıldı. Rum Meclis Başkanı, Tarım Bakanı, Kaymakamlık, Sivil Savunma ve bölgede RMMO birlikleri de bulunuyor olması nedeniyle RMMO Komutanı’nın Alassa’daki Yangın Koordinasyon Merkezi’nden takip ettiği kaydedildi.

Rum yönetimi, Ürdün’den gönderilenler de dâhil 12 hava aracı, çok sayıda itfaiye aracı, iş aracı, İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve RMMO’dan yüzlerce personel ile mücadele edilen yangın için Avrupa Kriz Örgütü “’rescEU’dan da destek istedi. Buna ek olarak Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos destek talep etmek için İsrail, Lübnan, Mısır ve Yunanistan ile temasa geçti.

Habere göre Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti, 2 Canadair tipi yangın söndürme uçağının bu sabah Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a ulaşacağını bildirdi. Lübnan’ın da bu sabah Güney’e ulaşacak bir hava aracı göndereceğini bildirdiği, İsrail ve Mısır’dan cevap beklendiği bilgisi verildi.

SigmaLive internet gazetesi, Pazar öğle saatlerinden beri bölgeyi saran alevlerle mücadelenin sabaha kadar yer ekipleri tarafından sürdürüldüğünü, Yunanistan ve Lübnan’dan gönderilen hava araçları ile dün talep edilen rescEU yardımının beklenmekte olduğu bilgisini verdi.

Alithia “Gece Boyunca Alevlerle Mücadele… Yunanistan’dan ve Lübnan’dan Uçak Geliyor” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre yangın bölgesine Güney Kıbrıs’ın bütün kazalarından takviye su tankerleri ve iş araçları gönderildi, Paramita-Yerasa-Ay. İrini ve Palodia-Kalo Horio yolları trafiğe kapatıldı. Yangın nedeniyle Limasol’un bazı bölgelerine elektrik verilemiyor.

Politis haberi “Yangın Kabusu Yeniden Uyandı” başlığıyla aktardı ve dün çıkan yangının, önceki günkü yangından etkilenmeyen noktalara süratle yayıldığına dikkat çekti.

Gazete “Yangınlar Kaçınılmaz, Sorumluluklar Ağır… Yanıyoruz Ama Neden Bu Kadar Yanıyoruz” başlıklı manşet haberinde, iklim krizi ve Rum yönetimi ile halkının yıllardır ihmal ettikleri nedeniyle yangınlarla mücadelenin gittikçe daha da zorlaştığını kaydetti.

Haravgi de manşet haberine “Yangının Önü Alınamıyor, Bölge Sakinleri İçin Zor Anlar… İnsan Hayatının Kurtarılması Çabasıyla Köyler Boşaltıldı” başlığını attı.