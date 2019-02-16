Limasol'da elektrik santrali

Başpiskopos Chrysostomos ile birlikte Limasol Bölgesi’nde bulunan Vassiliko’da yeni elektrik santralinin temelini atan Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiades, ekonomi için birçok olumlu yönleri olan elektrik santralinin ülkede enerji alanında yeni bir çağın sinyali olacağını belirtti.



Anastasiades, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 2021’de faaliyete geçmesi beklenen ‘Elektrik Santrali Kıbrıs’ tesisinin, ülkenin elektrik haritasını değiştirmeye ve elektrik fiyatlarında önemli değişikliklere katkıda bulunacak stratejik önemi olan bir proje olduğunu söyledi.



200 milyon avroya mal olacak olan santralin ülkenin elektrik üretimini ve tüketimini olumlu etkileyeceğine dikkat çeken Nicos Anastasiades, projenin Kıbrıslı tüketicilere ucuz elektrik sunmakla kalmayacağını, değişik hizmetler arasında satış tercihi olasılığı sunacağını kaydetti.



Rum Yönetimi Başkanı, hükümetin enerjiye bütünlüklü yaklaştığını ifade etti ve şöyle devam etti:



“Santral doğal gaz ithal etmek ve elektrik üretiminde kullanmak için gerekli altyapı yapımı için gerekli işlemlerle paralel gidecektir.”



“Bu yatırımların maliyeti özellikle pahalıdır. Bunun için ben AB fonundan 101 milyon avro para alabilmemizi ülkemiz için önemli bir başarı olarak görmekteyim.”



Anastasiades, Avrupa müktesebatını uygularken elektrik hizmetleri ve üretiminde tüketici haklarının garantisinin ancak, uygun işleyen bir rekabetçi piyasayla olabileceğine işaret etti.