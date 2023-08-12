Limasol'da uyuşturucu çetesi çökertildi

Limasol Narkotik Şube ekiplerinin, kısa bir süre önce, uyuşturucu ticareti yapan çete kurmak amacıyla adaya gelen 4 Nijeryalının tutuklanmasının ardından büyük bir kokain çetesini çökerttiğinin düşünüldüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Limasol Narkotik Şubenin, son zamanlarda gelen uyuşturucu ticareti yapan çeteye ilişkin ihbarları değerlendirerek şüphelileri takibe aldığını yazdı.

Habere göre polis, şüphelilerin evinde yaptığı aramada 595 gr kokainin yanı sıra şahıslara ait isimler, miktarlar ve para miktarlarından oluşan müşteri listesi de tespit etti.

Nijeryalılardan ikisinin 38, birinin 35 diğerinin ise 25 yaşlarında olduğunu yazan gazete, Nijeryalıların dün haklarında sekiz gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Mahkemesi'ne de çıkarıldığını belirtti.