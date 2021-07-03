Limasol'da yangın...Evler boşaltıldı

Limasol'da yangın...Evler boşaltıldı
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Güney Kıbrıs'ta Limasol’a bağlı Arakapas köyünde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Yangın nedeniyle bölgedeki evler boşaltıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021, 17:19
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