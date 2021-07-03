ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Limasol'da yangın...Evler boşaltıldı
Güney
03 Temmuz 2021 Cumartesi 17:10
Kıbrıs Genç Tv
Güney Kıbrıs'ta Limasol’a bağlı Arakapas köyünde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Yangın nedeniyle bölgedeki evler boşaltıldı.
Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021, 17:19
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Arıklı: "Meclisi açacak sayıyı tekrar yakalayamazsak,...
Güneyde turizm sezonuna mezar taşı dikildi
Güney
Kiprianu: "AKEL, toplum içerisindeki ilericilik rolünü kaybetti"
Güney
Altın pasaport skandalı için halktan özür diledi
Güney
Güneyde yeni bakanlar görevde
Güney
Güneyde aşı olanlara teşvik
Güney
SON DAKİKA HABERLERİ
Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla mesaj...
Başkanlığa oy birliği ile yeniden Hasan Sungur...
Mağusa Kale Lions Kulübünden yardım
Avcı, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'yu...
Başkanlığa Serkan Kırmızı seçildi
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
ALİ ERSOY ECZANESİ
Tel: 3301277
Lefkoşa
CEVHER ECZANESİ
Tel: 0392 227 72 51
Lefkoşa
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
Tel: 03922254020
Girne
DÜNYA ECZANESİ
Tel: 0392 815 00 09
Girne
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZ
Tel: 03928150850
Gazimağusa
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Tel: 05338797994
Gazimağusa
DEMET ECZANESİ
Tel: 03923663350
Güzelyurt
GÜLSEN ECZANESİ
Tel: 03927141190
İskele
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Tel: 05391099577
Lefke
İLKSEN ECZANESİ
Tel: 03927278240
Facebook
Twitter
7.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Arıklı: "Meclisi açacak sayıyı tekrar yakalayamazsak,...
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE