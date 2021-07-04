Limasol'daki yangın ile ilgili detaylar ve çarpıcı fotoğraflar

Güney Kıbrıs’ta dün başlayan ve birçok köye yayılan yangında, ilk belirlemelere göre Mısır uyruklu olan 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Güney Kıbrıs haber kaynakları, kayıp oldukları bildirilen Mısırlı işçilerin, kaldıkları yerin birkaç kilometre ilerisinde tamamen yanmış halde bulunduklarını ve araçlarının da kül olduğunu duyurdu.

Arakapa köyünde başlayıp birçok yerleşim bölgesine yayılan yangında şu anda 5 aktif cephe bulunuyor. Gece boyunca devam eden ve sabah saatlerinden itibaren 11 hava aracının katılımıyla devam edilen yangın söndürme çalışmalarında, şu ana kadar yaklaşık 50 kilometrekarelik alanın kül olduğu belirtiliyor. Yangının, Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar çıkan en büyük yangın olduğu ifade edildi.

GKRY HÜKÜMET SÖZCÜSÜ PELEKANOS: “DURUM CİDDİYETİNİ KORUYOR”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet (GKRY) Sözcüsü Marios Pelekanos, bu sabah yaptığı açıklamada durumun hala ciddiyetini koruduğunu ve büyük yangınların devam ettiği cephelerden biri olan Odou ile Ay.Vavatsinias köyleri arasındaki bölgeye daha fazla ağırlık verildiğini söyledi.

Pelekanos, ilerleyen saatlerde Yunanistan’dan gelen iki yangın söndürme uçağından birinin çalışmalara katılacağını; diğer uçağın ise teknik arıza nedeniyle Yunanistan’a geri dönmek durumunda kaldığını kaydederken, İsrail’den de iki yangın söndürme uçağı geleceğini ve İtalya’dan gelecek 2 uçak için bilgilendirme beklediklerini belirtti.



Yangında evleri yanan kişilere yardım edildiğini ve kimsenin dün geceyi sokakta geçirmediğini söyleyen Pelekanos, şu an önceliklerinin yangının söndürülmesi olduğunu ve çalışmalarda yer alan tüm ekiplere teşekkür ettiğini ifade etti.YANGININ ÇIKMASINA SEBEP OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLEN 67 YAŞINDAKİ ŞAHIS TUTUKLANDIBu arada, yangının çıkmasına sebep olduğundan şüphelenilen 67 yaşındaki bir şahıs dün, Rum polisi tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildi.Söz konusu şahsın, kendine ait tarlada anız yaktığına dair ifadeler bulunduğu kaydedilirken, şahsın suçlamaları reddettiği ifade edildi.NURİS: “36 KİŞİ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ”Öte yandan GKRY İçişleri Bakanı Nikos Nuris de açıklama yaparak, yangında evleri zarar gören 36 kişinin otellere yerleştirildiğini söyledi.Nuris, drone’ları kullanarak yangın bölgesinin haritalandırdıklarını ve Sivil Savunma ekipleriyle hasar tespit çalışmalarına başladıklarını kaydetti.